Game of Thrones, fan messi in guardia: “Non siete pronti al finale”

Game of Thrones finale di stagione: cast e sceneggiatori mettono in guardia i fan

L’ottava e ultima stagione di Game of Thrones sta arrivando alla fine e, a giudicare dai commenti del cast e degli addetti ai lavori, il finale di stagione potrebbe non piacere per niente ai fan. Il sito di stylecaster.com ha provato a mettere insieme tutte le ultime dichiarazioni degli attori protagonisti de Il Trono di Spade e quelle degli showrunner e, nel cercare di fare il punto sull’episodio finale, è arrivato ad una conclusione: “Il finale di Got non renderà felici i fan”. Gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss, per esempio, hanno detto che la sera in cui andrà in onda la puntata 8×06 di Game of Thrones staccheranno i telefoni e si terranno lontani da internet. Questo ha portato qualcuno a pensare che il colpo di scena finale sarà così assurdo che, probabilmente, i due scrittori sanno già che il pubblico non reagirà bene.

Game of Thrones 8, Kit Harington commenta il finale di stagione: “Deludente”

A preoccupare i fan, più che le parole degli sceneggiatori (che potrebbero aver detto quelle cose perché molto emozionati e ansiosi) è stato in particolare l’ultimo commento di Kit Harington. L’attore, quando gli è stato chiesto in un video di PopBuzz di descrivere il finale del GoT in una parola, ha risposto dicendo: “Deludente“. Lo stesso, vedendo l’espressione perplessa del suo intervistatore, ha poi cercato di riprendersi rapidamente cambiando la sua versione. “Non lo so, epico…”, ha aggiunto Kit. Rimane il fatto che, come qualcuno ha notato, “Deludente” è stato l’aggettivo usato d’impulso da Harington. Dobbiamo forse preoccuparci? La verità è che se siete dei fan affezionati alla serie, come ha sottolineato secondo stylecaster.com, probabilmente “Non siete pronti per questo finale”.

Game of Thrones: cosa dobbiamo aspettarci dal finale di stagione?

Il finale di stagione di Game of Thrones, di fatto, potrebbe riservarci qualsiasi sorpresa. Noi, dopo la morte de Il Re della notte, abbiamo provato a mettere insieme tutte le teorie più diffuse sull’epilogo di Got. Vale davvero la pena leggerle, alcune sembrano essere più probabili di altre.