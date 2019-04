Game of Thrones: le teorie più diffuse dopo la morte del Re della Notte

Game of Thrones: cosa accadrà dopo la morte del Re della Notte? Le teorie più diffuse

Se non avete visto la 8×03 di Game of Thrones allora siete avvisati, questo articolo sarà pieno di spoiler, quindi non fa per voi. Durante l’ultima puntata de Il Trono di Spade abbiamo visto Arya uccidere il Re della Notte. Una scena epica, che ha mandato in delirio i fan di tutto il mondo. Adesso, però, tutti si chiedono quali saranno i possibili sviluppi e dove andrà a parare la serie dopo la battaglia. Ebbene noi, adesso, vogliamo provare a fare il punto della situazione, mettendo insieme le teorie più diffuse sul web e quelle a cui i fan della saga stanno dando maggiore adito nelle ultime ore. Alcune sono davvero interessanti e sembrano suggerire un finale di stagione davvero incredibile.

1. Aria uccide Cercei

Melisandre nell’episodio 8×03 di Game of Thrones ha ricordato ad Arya il loro primo incontro. È stata la scena chiave di tutta la puntata, il punto di svolta dell’intera battaglia. Quando Arya e la Donna Rossa si sono conosciute (avveniva nella terza stagione di Got) quest’ultima ha parlato di occhi marroni, blu e verdi che Arya avrebbe chiuso per sempre. Come molti hanno notato la figlia di Eddard Stark ha già ucciso qualcuno con gli occhi marroni (Meryn Trant) e qualcuno con gli occhi blu (il Re della Notte). Secondo la profezia di Melisandre, dunque, Arya adesso dovrebbe uccidere qualcuno con gli occhi verdi e, secondo i più, quel qualcuno potrebbe essere proprio Cercei. Arya, in questo modo, cancellerebbe anche il primo nome della sua lista. Molti di questi sono stati graziati, come Il Mastino, ma Cercei, in fondo, è stata la rovina della sua famiglia. I fan più attenti, tuttavia, non hanno potuto fare a meno di sottolineare una cosa: anche Ditocorto aveva gli occhi verdi e Arya, uccidendo l’uomo, avrebbe già portato a termine la sua Missione.

2. Jaime ucciderà Cercei

Una teoria che sta prendendo sempre più piede, invece, è quella che si rifà alla profezia di Volonqar (presente nei libri). Secondo questa profezia sarà il fratello minore di Cercei ad ucciderla. Potrebbe essere Tyrion ma, secondo i più, il vero colpo di scena sarebbe la sua caduta per mano di Jaime (ormai lontano dal personaggio che abbiamo conosciuto nella prima stagione di Game of Thrones).

3. Sansa e Tyron ritorneranno ad Approdo del Re

Sansa è ormai fedelissima al Nord, ma sarebbe disposta ad avventurarsi di nuovo giù nel Sud per affrontare Cersei un’ultima volta? Con Tyron a suo fianco, potrebbe essere più decisa a farlo. La scena di loro due alle cripte, che uniti andavano incontro alla morte, secondo molti non farebbe altro che suggerire una complicità ritrovata tra i due.

4. Daenerys avrà bisogno dei rinforzi di Yara Greyjoy

Theon Greyjoy è morto da eroe nell’episodio 8×03 di Game of Thrones. Ha affrontato il Re della Notte per Bran e, purtroppo, non ne è uscito illeso. Sua sorella Yara, però, è ancora viva ed è tornata alle Isole di Ferro dichiarandosi alleata di Daenerys. Dal momento che molti membri dell’esercito della Regina dei Draghi sono morti (compresi quasi tutti i Dothraki), quest’ultima potrebbe richiedere l’aiuto di Yara prima di affrontare Cersei e la Compagnia Dorata.

5. La storia d’amore tra Arya e Gendry continua

Nelle immagini rilasciate in anteprima dell’episodio 8×04 di Got sembra esserci una scena in cui Arya bacia di nuovo Gendry. Il loro avvicinamento prima della grande battaglia, quindi, potrebbe avere un continuo nei prossimi episodi. Dal momento che inoltre Gendry è un Baratheon, alcuni fan sperano di veder governare lui e Arya a Westeros.

6. Il matrimonio tra Euron e Cercei

Sempre nel trailer del prossimo episodio di Game of Thrones si vede Euron su un ginocchio di fronte a Cersei. Assisteremo al loro matrimonio la prossima puntata? Se così fosse, come i fan di Game of Thrones sanno bene, le nozze in questa sere hanno sempre dei risvolti inaspettati. Il che vuol dire che altri colpi di scena potrebbero esserci nella 8×04.

7. Bronn ucciderà Jaime e Tyrion

Durante la prima puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones abbiamo visto Bronn ricevere un incarico particolare da Cercei. All’uomo è stata commissionata dalla regina l’uccisione dei suoi due fratelli. La vera domanda è: dopo tutto quello che c’è stato con Jaime, Bronn volterà davvero le spalle ad un suo amico?

8. Brienne morirà per mano di Cercei

Durante la battaglia di Winterfell abbiamo visto il forte legame che c’è tra Brienne e Jaime Lannyster. Dopo essersi spalleggiati e protetti nella lotta contro i non morti, i due potrebbero essere usciti da questo scontro uniti più che mai. Rifacendoci alla profezia di Volonqar citata al punto due, pertanto, è possibile che Brienne morirà per mano di Cercei e che questo spingerà Jaime a uccidere la sorella?

9. Verme Grigio e Missandei lasciano da sola Daenarys

Missandei e Verme Grigio, prima della grande battaglia a Winterfell, hanno parlato del loro sogno di lasciare Westeros una volta che Daenerys sarà salita sul Trono di Spade. L’essersi trovati faccia a faccia con la morte, però, potrebbe avergli fatto venire voglia di anticipare la partenza e, così facendo, lascerebbero da sola la Regina dei Draghi.

10. Il Nord si alleerà con Daenerys

Daenerys ha messo anima e corpo nella battaglia di Winterfell. Ha perso gran parte del suo esercito per proteggere il Nord e il resto del continente occidentale. I popoli del Nord, dopo le diffidenze iniziali, dovrebbero esserle riconoscenti adesso e questo potrebbe spingerli a schierarsi con lei nella battaglia contro Cercei.

11. Daenerys incinta del figlio di Jon Snow

I rapporti tra Daenerys e Jon Snow sono diventati tesi dopo che quest’ultimo le ha confessato di essere un Targaryen (e legittimo erede al trono). Le cose potrebbero tornare a loro posto, però, se e qualora ad unirli arriverebbe un bambino. Se Daenerys fosse incinta del figlio di Jon Snow, inoltre, gran parte dei problemi legati alla linea di successione al trono si risolverebbero.

12. Il Re della Notte risorgerà di nuovo

Secondo alcuni fan la morte de il Re della Notte sarebbe avvenuta troppo facilmente. Per questo motivo molti hanno sviluppato questa interessante teoria, ovvero: il Night King potrebbe tornare proprio quando tutti i problemi, alla fine, saranno risolti. Ricordiamo che la prima volta che i non morti hanno fatto la sua comparsa a Got nessuno credeva nella loro esistenza e a preoccupare i Sette Regni erano questioni prettamente terrene. Game of Thrones potrebbe concludersi con un ritorno alle origini, il che non sembra essere poi così insensato.

Alcune di queste teorie esposte sembrano essere più plausibili di altre. Se c’è una cosa che i fan di Game of Thrones hanno imparato in questi anni, però, è che tutto può succedere in questa serie.