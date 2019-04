Game of Thrones anticipazioni episodio 8×03: lo scontro tra vivi e non morti ha inizio

L’episodio 8×03 di Game of Thrones si prospetta essere ricco di sorprese e colpi di scena. Dopo tanta attesa, ansia e dubbi, l’esercito dei vivi a Grande Inverno si scontrerà con i non morti. Questa è la prima volta che molti dei soldati arruolati da Jon Snow incontreranno il Re della Notte e, a giudicare dalle immagini del promo del terzo episodio di Got, tutto potrebbe succedere. In prima fila ci saranno schierati alcuni dei personaggi più cari al pubblico de Il Trono di Spade. Verme Grigio e Brienne (appena nominata cavaliere dei Sette Regni da Jaime) sono tra i primi che vediamo inquadrati prima della grande battaglia. Questo deve suggerirci qualcosa? Qualcuno teme già per le loro vite.

Game of Thrones 8×03 spoiler: quali saranno le sorti di Brienne e Verme Grigio?

La guerra che ci aspetta nell’episodio 8×03 di Game of Thrones potrebbe portarci via alcuni dei protagonisti più amati della serie. Il fandom di Got è pronto a scommettere sulla dipartita di Brienne e Verme Grigio (o per lo meno di almeno uno dei due). Il motivo è semplice. Ogni stagione de Il Trono di Spade si è contraddistinta per una o più morti clamorose e lo spazio dedicato a Brienne e Verme Grigio nell’episodio 8×02 (lei ha coronato il sogno di diventare cavaliere e lui ha proposto a Missandei di ritornare nelle loro terre d’origine insieme dopo la fine della guerra) è sembrato a molti una sorta di addio ai due personaggi. Come se gli sceneggiatori avessero voluto dare l’ultima immagine di loro ai fan.

Game of Thrones 8×03: cosa succederà dopo la battaglia tra il Re della Notte e l’esercito di Grande Inverno?

L’episodio 8×03 di Got si concentrerà su una delle battaglie più attese di questa ultima stagione. I fan della serie si aspettavano di vedere lo scontro finale con Il Re della notte alla fine. Nell’immaginario comune così si sarebbe conclusa la saga del Trono di Spade. Ma il fatto che gli showrunner abbiano deciso di arrivare alla guerra subito, già al terzo episodio, fa oggi pensare molto. Cosa succederà dopo? Quali saranno gli sviluppi della serie? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare. Qualcosa ci dice che il finale non sarà per niente banale.