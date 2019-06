Gaffe Annalisa Minetti: “Michael vincerà il Grande Fratello!”

Il vincitore del Gf dovrebbe essere Michael Terlizzi: la gaffe di Annalisa Minetti!

Annalisa Minetti è stata ospitata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Spumeggiante come sempre – una vera forza della natura! – si è lasciata andare a esternazioni divertenti e anche a una gaffe. Beh, ci sta. Ha detto che al Grande Fratello fa il tifo per Michael Terlizzi: vorrebbe lui come vincitore… Peccato che il ragazzo sia stato eliminato nella precedente diretta! Ad Annalisa si perdona tutto grazie alla sua simpatia. Tolto questo piccolo errore di considerazione, la Minetti ha dimostrato di essere molto attenta a tutto ciò che succede nella Casa del Grande Fratello: ad esempio sa alla perfezione tutti gli sviluppi che ha avuto la relazione di Francesca De André e Gennaro Lillio!

Annalisa Minetti a Pomeriggio 5: confessioni sul Grande Fratello

A Pomeriggio 5, Annalisa Minetti ha spiegato chi dovrebbe essere per lei il vincitore del Gf 16: “O Michael o Gennaro”; e ha detto questo subito dopo l’arrabbiatura di Barbara d’Urso per chi scrive che fa sempre gaffe sui non vedenti! Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, la Minetti ha dato anche dei consigli preziosi alla fidanzata di Sergio Arcuri, entrata nel quinto mese di gravidanza. Sì, il fratello di Manuela Arcuri potrà tenere tra le braccia molto presto il suo primogenito.

Anticipazioni e ospiti Gf 16

Si è parlato ovviamente anche della finale del Grande Fratello 2019 a Pomeriggio 5. Dopo aver scoperto per chi fa il tifo la Minetti, la d’Urso ha confessato che questa sera è stato invitato come ospite Mark Caltagirone. Si tratta di uno scherzo creato ad opera d’arte per far divertire tutti i telespettatori? Momenti esilaranti non mancheranno così come gli ultimi confronti in diretta: Francesca De André e Taylor Mega si incontreranno e potremmo assistere a un video di Giorgio, l’ex fidanzato dell’opinionista di Barbara.