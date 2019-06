Anticipazioni finale Grande Fratello: “Ci sarà Mark Caltagirone”

By

Grande Fratello anticipazioni ultima puntata: Mark Caltagirone ospite

Ci sarà Mark Caltagirone nell’ultima puntata del Gf 16? A parlare di lui è stata Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: ha detto che non mancherà nemmeno lui. Sono state rivelate tante altre anticipazioni sulla finale, che si preannuncia scoppiettante: assisteremo al confronto fra Taylor Mega e Francesca De André (si sono attaccate a distanza), verrà fatta più chiarezza su quello che ha fatto Giorgio (l’ex fidanzato di Francesca), non mancherà un ospite famoso e una sigla divertente. E poi ci sarà lui: Mark Caltagirone… si tratterà di un grande scherzo? Probabilmente lo impersonerà uno dei protagonisti di quest’edizione del Grande Fratello.

Le parole della d’Urso su Caltagirone: è tutto uno scherzo?

Dopo essersi arrabbiata con chi scrive sempre che fa gaffe sui non vedenti, Barbara d’Urso ha parlato proprio di lui: “Questa sera ci sarà anche Mark Caltagirone!”; ma anche un ospite molto conosciuto: “Entrerà nella Casa del Grande Fratello un personaggio super, famoso anche all’estero. La sua vita si è intersecata col Gf”. Ha poi parlato del rapporto burrascoso di Gennaro e Francesca (hanno litigato anche a poche ore dall’ultima diretta): “Altre anticipazioni sulla finale del Grande Fratello: parleremo della gelosia di Francesca De André perché lei aveva fatto finta di niente, ma in realtà era gelosa per la vicinanza di Taylor Mega a Gennaro Lillio”.

Finale Grande Fratello: Francesca e Gennaro continueranno a stare insieme?

Si è poi soffermata su Francesca e Gennaro: “A proposito di questa gelosia… Questa notte Gennaro ha chiesto a Francesca di preparare la valigia, lei lo ha fatto, ma ha trovato le manette rosa di Taylor Mega… finita! Stasera assisterete a un confronto fra Taylor e Francesca”. E infine alcune curiosità sulla sigla: “Questa sera, attenzione, come tutti gli anni, ci sarà la sigla del Grande Fratello, Reinterpreteremo io, Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi e i concorrenti del Gf i momenti cult degli anni ’80”.