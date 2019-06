Sergio Arcuri e Valentina Donazzolo figlio, silenzio su caso “Pamela Prati”

Figlio Sergio Arcuri, insieme alla futura moglie a Pomeriggio 5

A Pomeriggio 5 sono stati invitati Sergio Arcuri e la sua fidanzata Valentina Donazzolo. Lui, fratello della nota attrice Manuela Arcuri, ha conosciuto la sua futura moglie quando era alla ricerca di una location in Siviglia per una fiction: si sono sentiti per mesi, ma alla fine si sono persi di vista… fino a quando il caso non ha voluto che si incontrassero di nuovo e da quel giorno non si sono più lasciati. Adesso hanno intenzione di metter su famiglia (e infatti Valentina aspetta un figlio) e di andare mano nella mano all’altare. Manuela Arcuri non sta più nella pelle: vuole abbracciare quanto prima il nipotino. Valentina è appena entrata nel quinto mese di gravidanza.

Sergio Arcuri e Valentina Donazzolo, confessioni a cuore aperto a Barbara d’Urso

Sergio e Valentina hanno spiegato di non aver voluto sapere se sarà un bimbo o una bimba: “Sarebbe bello arrivare fino al parto senza saperlo”. Per chi non lo conoscesse, lui è il fratello di Manuela Arcuri ed ex fidanzato di Mercedesz Henger (si è parlato molto della fine della loro storia). Adesso è felice con la sua Valentina: aspettano un figlio che arricchirà la loro vita. L’attrice è felicissima per la gravidanza di Valentina Donazzolo: “Zia Manuela sta impazzendo per il nome: invece del buongiorno, mi invia sempre un nome nuovo”. Sarà un maschietto o una femminuccia?

Caso “Pamela Prati e Mark Calatagirone”: il silenzio di Sergio Arcuri

Credevamo che, durante la puntata, sarebbe emerso il nome di “Mark Caltagirone“, considerata la scritta che è stata tenuta fissa per tutta l’intervista: “La sorella Manuela coinvolta a sua insaputa nel caso ‘Pamela Prati‘; Sergio non si è pronunciato, ma è stata Barbara d’Urso a lanciare la bomba: Caltagirone sarà presente nell’ultima puntata del Gf! Si tratta di uno scherzo bello e buono?