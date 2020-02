Francesco Gabbani parla della nuova fidanzata Giulia e svela cosa pensa della somiglianza con Marco Columbro

È un periodo d’oro per Francesco Gabbani. Dopo il primo posto sfiorato a Sanremo 2020, il cantante di Carrara è tra i più ascoltati del momento. Ma anche il più venduto: basti pensare che il suo nuovo album, Viceversa, e al secondo posto delle classifiche musicali, subito dopo Luì e Sofì dei Me contro Te. Grande gioia per Francesco, che sta condividendo questo risultato con la famiglia ma soprattutto con la nuova fidanzata Giulia. In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola da martedì 25 febbraio, il Gabba ha svelato qualcosa di più di questa nuova storia d’amore, arrivata dopo la fine di quella decennale con la tatuatrice Dalila.

Addio Dalila, oggi Francesco Gabbani è fidanzato con una ragazza di nome Giulia

“La nostra storia, iniziata un anno e mezzo fa, oggi è una costante della mia vita. Forse non cambia il mio modo di fare musica ma questa condizione di stabilità emotiva ha influito sulla scrittura. Le canzoni, comunque, non parlano mai della nostra vita quotidiana, quando racconto l’amore lo faccio in modo universale”, ha spiegato Francesco Gabbani. E Viceversa – la canzone presentata a Sanremo 2020 che sta spopolando – è in parte dedicata a Giulia, di cui al momento non si sa molto. Secondo indiscrezioni la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo ma Francesco ha preferito non svelare di più.

Le parole di Francesco Gabbani sulla somiglianza con Marco Columbro

A Sorrisi Francesco Gabbani ha poi parlato della somiglianza con Marco Columbro, celebre conduttore tv. Un tormentone che perseguita l’artista fin dal 2017, quando ha vinto Sanremo con la hit Occidentali’s Karma. “Mi diverte molto, sono il primo a fare autoironia sui social. Columbro mi è simpatico e poi…dai, hanno ragione, ci assomigliamo!“, ha commentato simpaticamente il 37enne. Che dopo il Festival è in giro per l’Italia con un instore tour mentre il prossimo ottobre suonerà per la prima volta all’Arena di Verona. Come confidato dal diretto interessato non sono da escludere però altre sorprese nel corso dell’estate.