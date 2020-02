Francesco Gabbani a Che tempo che fa: l’amore, Sanremo e il tour

Francesco Gabbani annuncia il nuovo tour ospite a Che tempo che fa presentando il nuovo album dal titolo omonimo del brano di Sanremo 2020

Il cantautore è stato nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa il 16 febbraio 2020, poco dopo l’esperienza sanremese dove ha ottenuto un rispettabilissimo secondo posto. Gabbani si è esibito sulle note di Viceversa, la canzone con la quale ha concorso per la vittoria della kermesse e che ha dato il titolo al suo nuovo album. Il cantante in questa occasione ha dimostrato di essere un artista a tutto tondo e molto versatile, allontanando così la sua immagine dalla scimmia di Occidentali’s Karma. Stando a quanto dichiarato dall’artista, Viceversa racconta ogni tipo di amore, ammettendo che in un qualche modo, però, il singolo è dedicato anche al suo nuovo amore per Giulia.

Il toscano non rinnega il passato ma a Sanremo mostra un altro lato artistico

A proposito di Sanremo, come dichiarato precedentemente al noto quotidiano Il Messaggero, Gabbani non sarebbe affatto dispiaciuto del risultato ottenuto al Festival. “Non la vivo come un’ingiustizia, sono riuscito a far conoscere un altro lato di me dopo Occidentali’s karma. La soddisfazione di vincere me la sono già presa tre anni fa“. Brano che gli ha fatto assumere l’immagine di allegrone perenne, cosa vera ma non del tutto. Si perché Gabbani è anche altro e lo ha ampiamente dimostrato nella sua ultima partecipazione dello show canoro. “Ci fu un fraintendimento, dietro al ritornello orecchiabile e cantabile di Occidentali’s karma c’era un significato profondo che in pochi colsero. Analizzavo l’atteggiamento di noi occidentali quando ci accostiamo alle pratiche orientali”. Il cantautore, però, ha ammesso anche che il suo secondo Sanremo, vinto proprio con il brano della scimmia che balla, gli ha permesso di ottenere il successo vero. “Mi sono trovato dall’essere praticamente uno sconosciuto a fare un tour da 50 date tutte sold out”.

Il nuovo amore per Giulia: “Questa canzone è anche per lei”

Sono in tantissimi che ascoltando Viceversa si sono chiesti se la canzone fosse dedicata alla nuova fidanzata Giulia, arrivata dopo la lunga relazione con Dalila. “L’amore va bene. Sono fresco di un nuovo incontro sentimentale nella mia vita, sono contento di avere affianco Giulia. Questa canzone è anche per lei, perché è per le persone che si amano, anche se vorrei si cogliesse il concetto più universale di amore”.

Le date del tour: gran finale a Verona

Il conduttore ha parlato della nuova tournée ripercorrendo le varie tappe in giro per l’Italia. Dopo il Festival, il disco di Gabbani è tra i più venduti insieme a quelli di Diodato, Bugo e Tiziano Ferro. Grande attesa per per l’8 ottobre 2020, data in cui il cantante si esibirà all’Arena di Verona, in cui verrà riproposti le canzoni più belle della carriera oltre a quelle del nuovo album Viceversa.