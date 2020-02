Viceversa, la canzone di Francesco Gabbani: in parte è merito anche della nuova fidanzata

Anche se non ha vinto per un soffio il Festival di Sanremo 2020, Francesco Gabbani ha lasciato il segno sul palco dell’Ariston. Merito del suo talento e carisma ma soprattutto della sua nuova canzone – Viceversa – che ha conquistato tutti. Un ritorno alle origini per il Gabba, che ha finalmente mostrato al grande pubblico che c’è molto di più oltre alla scimmia che nel 2017 è stata la sua croce e delizia. Ma Viceversa – scritta in collaborazione con Pacifico e diventata già una hit – è frutto pure dell’incontro con Giulia, la nuova fidanzata dell’artista toscano. Dopo un decennio Francesco ha infatti detto addio alla tatuatrice Dalila per intraprendere una nuova relazione con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo (foto più in basso).

Le parole di Francesco Gabbani sulla nuova fidanzata Giulia

“Sono innamorato della vita e, anche se non parlo mai del mio privato, sono felicemente fidanzato con Giulia: è la mia complice e senza di lei non avrei scritto questa canzone“, ha confidato Francesco Gabbani al settimanale Spy, subito dopo il secondo posto ottenuto al Festival di Sanremo 2020. Il 37enne ha preferito non rivelare di più: ad oggi non ha mai spiegato i motivi della rottura con Dalila, con la quale conviveva a Carrara, né ha fornito dettagli sulla nuova storia d’amore con Giulia.

La vita di Gabbani dopo il successo di Occidentali’s Karma

“Dopo lo schiaffo del successo del 2017, quando ho vinto il Festival con Occidentali’s Karma, ho proseguito un percorso di analisi, mi sono fermato e ho cercato di capirmi meglio. Volevo trovare una mia serenità da tramutare in musica e questo testo (Viceversa, ndr) è il risultato. Poi non mancano le figure “gabbaniane”, le contrapposizioni, gli opposti. Diciamo che gioco con gli opposti per dire che la verità la cerco sempre nel mezzo”, ha spiegato Gabbani.

Il nuovo album di Francesco Gabbani è tra i più venduti

Dopo il Festival di Sanremo – dove è stato il più votato dal pubblico e dalla giuria demoscopica ma è stato penalizzato dalla sala stampa – il nuovo album di Francesco Gabbani è tra i più ascoltati e venduti insieme a quelli di Diodato, Bugo e Tiziano Ferro.