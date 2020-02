Francesco Gabbani, è finita con Dalila: la nuova fidanzata è Giulia

Francesco Gabbani è fidanzato con Giulia: oggi è finita la lunga relazione con la tatuatrice Dalila

Francesco Gabbani non è più fidanzato con Dalila, la tatuatrice con la quale ha convissuto per molti anni a Carrara. Il cantante lo ha rivelato a Today durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, dove ha presentato il brano Viceversa. Una canzone dedicata alla nuova fiamma: Giulia. E sì perché nonostante la fine della lunga relazione con Dalila Gabbani ha già ritrovato l’amore. E il pezzo sanremese è dedicato in parte proprio alla nuova compagna, di cui ha preferito non svelare ulteriori dettagli. È probabile dunque che Giulia non faccia parte del mondo dello spettacolo.

Le parole di Francesco Gabbani sulla nuova fidanzata Giulia

“L’amore per me va bene, sono fresco di un nuovo incontro sentimentale nella mia vita. Sono contenta di avere al mio fianco Giulia. Vi dico solo questo”, ha confidato Francesco Gabbani. “Sicuramente questa canzone è anche per lei. Viceversa è per le persone che si amano anche se in questo brano c’è un senso universale del concetto di amore”, ha aggiunto il cantante, che ha subito convinto tutti con il suo nuovo lavoro. Un lavoro che si discosta da altre sue hit come Amen, Occidentali’s Karma e Tra le granite e le granate, ma che sottolinea ancora di più il talento del 37enne.

La lunga e importante storia d’amore tra Gabbani e Dalila

Quella tra Francesco Gabbani e Dalila è stata una storia lunga e importante. La ragazza, che ha conosciuto il cantante grazie all’ex cognato Filippo, ha sempre supportato Gabbani e il suo percorso artistico. Per Francesco le grandi occasioni sono arrivate solo dopo i 34 anni e trovare un certo equilibrio non è stato facile. Oggi però il vincitore di Sanremo 2017 ha voltato pagina e il suo presente porta il nome di Giulia.