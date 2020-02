Francesco Gabbani a Sanremo 2020 spopola al televoto ma arriva secondo come lo scorso anno Ultimo

La storia si ripete al Festival di Sanremo. Per l’edizione del 2020 è toccata a Francesco Gabbani la stessa sorte che ha reso celebre Ultimo nel 2019. L’artista di Carrara ha trionfato al televoto – con il 38% delle preferenze – ma non ha raggiunto il primo posto per via della giuria demoscopica e della sala stampa, che gli hanno preferito Diodato. Quest’ultimo al televoto non è andato oltre il 27% dei voti mentre i Pinguini Tattici Nucleari (che poi di fatto si sono classificati terzi) hanno registrato il 37%. Dunque per il popolo c’è stato un vero e proprio testa a testa tra Gabbani e i Pinguini ma giornalisti e giuria demoscopica hanno di fatto consegnato la vittoria a Diodato, come accaduto lo scorso anno a Mahmood.

Le parole di Francesco Gabbani dopo la vittoria di Diodato a Sanremo 2020

Se lo scorso anno Ultimo non ha reagito bene alla vittoria di Mahmood, diversa è stata la reazione di Francesco Gabbani. Il cantante ha dichiarato in conferenza stampa: “Sono contento per Diodato, artista che si merita in questo momento di avere queste posizioni, scrive canzoni con l’animo aperto”. Quindi, come fa sapere Fanpage, si è poi rivolto proprio a Diodato, seduto al suo fianco in sala stampa: “Complimenti, sono veramente contento per te, l’ho detto prima. Poi chi ci vuole credere, bene, chi non ci vuol credere s’arrangia”.

Francesco Gabbani ha vinto il premio Tim Music a Sanremo 2020

Oltre al secondo posto sul podio Francesco Gabbani ha vinto il premio Tim Music: durante i 5 giorni del Festival di Sanremo il suo nuovo brano, Viceversa, è stato uno dei più ascoltati e scaricati sulle piattaforme streaming della nota compagnia telefonica.