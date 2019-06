Frozen 2 esce a novembre 2019: c’è il primo poster ufficiale

By

Quando esce Frozen 2: finalmente c’è la data ufficiale

Finalmente l’attesa è finita: Frozen 2 sta per tornare al cinema! A cinque anni dall’uscita del primo film, la Disney ha diffuso il primo poster ufficiale del sequel. Poster che svela la data d’uscita della seconda pellicola: Elsa e Anna torneranno sul grande schermo il prossimo 27 novembre! Non solo: la famosa casa di produzione ha annunciato che domani, martedì 11 giugno, durante la trasmissione Good Morning America, verrà mostrato il primo trailer del nuovo film. Due notizie fantastiche per i bambini e tutti gli appassionati della pellicola, che fino ad oggi si sono dovuti accontentare di un breve teaser e di poche e scarne indiscrezioni e anticipazioni.

Frozen 2 di cosa parla: la probabile trama del sequel

Poco e nulla si sa della trama di Frozen II: Il Segreto di Arendelle. Stando a quanto trapelato negli Stati Uniti, dove il film uscirà cinque giorni prima dell’Italia ovvero il 22 novembre, Elsa e Anna, con l’aiuto di Kristoff e Olaf intraprenderanno un lungo viaggio per capire alcuni misteri legati alla loro famiglia. In particolare le due sorelle cercheranno di capire come e perché i loro genitori sono morti. Secondo qualcuno, inoltre, si parlerà con maggiore attenzione dei poteri magici di Elsa: la Regina cercherà di scoprire da dove provengono e perché Anna ne è sprovvista.

Frozen è uno dei film Disney più visti al mondo

Uscito nel 2013, Frozen resta uno dei film Disney più visti al mondo fino ad oggi. Tanto che Elsa e Anna, i nomi delle due protagoniste del cartoon, sono tra i più usati dalle neo mamme. Un successo di merchandising e popolarità che sarà incrementato ancora di più con l’imminente uscita del sequel.