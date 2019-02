Frozen 2: Il segreto di Arendelle: svelati importanti dettagli sulla trama?

Frozen 2: Il segreto di Arendelle: arrivano i primi dettagli sulla trama

Pare che nuovi dettagli sulla trama di Frozen 2: Il segreto di Arendelle siano emersi in questi giorni. Qualche settimana fa i fan del noto film di animazione hanno potuto assistere all’uscita del primo teaser trailer di questo tanto atteso sequel. Ricordiamo che la prima pellicola che vede protagoniste Elsa e Anna è uscito nell’anno 2013. Ora finalmente il pubblico potrà godere del ritorno delle due sorelle e scoprire cosa accadrà a entrambe. Un seguito di cui, attualmente, si sa molto poco. Infatti, la trama al momento non è ancora stata resa nota e dal trailer non si intuisce molto. Pare, però, che i primi dettagli siano emersi durante uno degli ultimi episodi del podcast Fine Tooning. I due blogger Jim Hill e Drew Taylor hanno scelto di rivelare un dettaglio molto importante riguardante la trama del secondo film che vede protagoniste Anna ed Elsa, le quali hanno conquistato tutto il mondo. Sono soprattutto i più piccoli ad attendere con ansia il ritorno delle due sorelle sul grande schermo.

Frozen 2: Elsa e Anna lasceranno Arendelle per cercare la verità sui loro genitori

Il film Disney è pronto a tornare con una nuova trama, di cui ancora si sa poco o nulla. Ora, attraverso i due blogger Jim Hill e Drew Taylor, sembrano emergere i primi dettagli riguardanti ciò che dovranno affrontare Anna ed Elsa. Scendendo nel dettaglio, pare che le due sorelle si ritroveranno protagoniste di una magica avventura, che le aiuterà a scoprire cos’è successo realmente ai loro genitori. Sembra che questo sequel ruoterà intorno alla ricerca che le due sorelle porteranno avanti fuori da Arendelle. Infatti, sembra proprio che Elsa e Anna si allontaneranno e conosceranno anche nuove persone. Nel trailer abbiamo visto una ragazza e un ragazzo biondo.

Frozen 2: Il segreto di Arendelle: il Re e la Regina non sono davvero morti?

Ricordiamo che, quando Anna ed Elsa erano ancora delle bambine, il Re e la Regina di Arendelle sono morti durante una tempesta in mare. Questo sequel potrebbe portare le due sorelle verso una verità inaspettata. I loro genitori non sono davvero morti? Non ci resta che attendere l’uscita della pellicola per scoprire cosa accadrà.