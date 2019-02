Frozen 2 trailer 2019, primo video ufficiale della nuova storia di Elsa

Video Frozen 2: trailer ufficiale 2019 del film Disney con Elsa protagonista

Il trailer di Frozen 2 è online! L’attesa è finalmente finita e si può capire meglio quello che succederà a Elsa, la regina capace di controllare il ghiaccio. Una nuova avventura la attende e molteplici difficoltà saranno disseminate sul suo cammino. Avrà nuovi compagni di viaggio, ma anche dei nemici che cercheranno in tutti i modi di mandare in frantumi i suoi sogni, come ha anticipato la regista Jennifer Lee. Dal video di Frozen 2 si capisce, inoltre, che il rapporto tra Elsa e Anna verrà approfondito e scopriranno dei segreti del regno di Arendelle. La famiglia delle due sorelle custodisce qualcosa di veramente sconvolgente, che cambierà per sempre le loro vite.

Frozen 2 – trailer e anticipazioni: Elsa verso un nuovo mondo

Il primo video di Frozen 2 del 2019 comincia con Elsa intenzionata ad affrontare delle onde minacciose: cosa si nasconderà oltre il mare? La regina di ghiaccio, con sguardo deciso e abbandonando alcuni vestiti, andrà oltre il conosciuto, per tuffarsi nell’ignoto. La traversata per mare non sarà per niente semplice e, a un certo punto, anche i suoi poteri sembreranno non bastare. Dalla sua parte, però, avrà sempre sua sorella Anna che, da vera guerriera, riuscirà a sconfiggere numerosi nemici.

Anticipazioni Frozen 2: cosa scopriranno Anna ed Elsa sulla loro famiglia?

Il trailer 2019 di Frozen 2 si conclude con Elsa e i suoi compagni d’avventura che osservano estasiati una nuova distesa di terra. Il regno di Arendelle nasconde altri territori inesplorati? Sicuramente, e sta a Elsa scoprire la verità custodita dalla sua famiglia. Non manca molto alla data d’uscita del capitolo 2 di Frozen al cinema e scopriremo così come si evolverà la storia di Elsa. Durante l’attesa non mancheranno di certo anticipazioni su Frozen 2! Non tante, ma quel che basta per aumentare la curiosità.