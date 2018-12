Frozen 2 esce nel 2019: data ufficiale e anticipazioni su Elsa e Anna

Quando esce Frozen 2 con Elsa e Anna? Data ufficiale e trama

Tutto pronto per il sequel di Frozen. A quattro anni dall’uscita del primo film, la Disney ha finalmente rilasciato la data ufficiale del secondo. Frozen arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 22 novembre 2019. La data italiana non è stata ancora resa nota ma sarà sempre tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Quale sarà la trama della nuova pellicola? Gli sceneggiatori hanno mantenuto il massimo riserbo sulle nuove avventure di Elsa e Anna. Secondo le indiscrezioni la Principessa di Arendelle indosserà un vestito di una tonalità diversa dal solito celeste e si innamorerà di un nuovo personaggio. Inoltre, pare, che verranno approfondite le origini dei suoi magici poteri. Olaf, invece, si innamorerà di un suo simile, mentre Anna è felicemente sposata con Kristoff. Per quanto riguarda il doppiaggio, sono state confermate le attrici Idina Menzel e Kristen Bell per le rispettive voci di Elsa e Anna. Nella versione italiana non mancheranno le napoletane Serena Autieri e Serena Rossi. Tutta da scoprire la colonna sonora, che dovrà essere magica e trascinante come è stata Let it go, che ha vinto il Premio Oscar come miglior canzone nel 2014. La canzone di Frozen, così come è stata soprannominata dai fan, è una delle più ascoltate e cantante degli ultimi anni.

Frozen 2 esce tra ritardi e slittamenti: il motivo

Considerato che il primo film è uscito nel 2013, come mai la Disney ci ha messo così tanto tempo per creare un seguito? Gli autori hanno lavorato a lungo per realizzare un secondo film all’altezza del primo e non il classico sequel banale e deludente. Per questo si sono presi tutto il tempo possibile per creare qualcosa di unico e magico, in grado di soddisfare i bambini di tutto il mondo. Tanto, a quattro anni dall’uscita, il successo del film di Frozen non accenna a diminuire. Tra passaggi televisivi, dvd e merchandising vario resta uno dei cartoni animati più amati dai più piccoli. Intanto gli autori Disney hanno confermato un retroscena su Frozen. Elsa e Anna sono le sorelle di Tarzan, protagonista del cartone uscito nel 1999.

Tarzan è il fratello di Elsa e Anna di Frozen: la conferma

A quanto pare i genitori delle sorelle di Arendelle sono stati vittima di un nubifragio durante un viaggio. La regina era incinta e col marito ha trovato riparo in una giungla, dove ha dato alla luce un bambino. In seguito la coppia è stata sbranata dai leopardi. Il neonato, Tarzan, è cresciuto allevato dai gorilla. “Nella mia testa sono fratelli, poi la gente può credere quello che vuole. Questo è lo spirito Disney” ha detto Chris Buck, creatore di entrambi i film. Questo legame può però esistere solo nel mondo Disney visto che il Tarzan originario, quello nato dalla penna dello scrittore Edgar Rice Burroughs, è ben altra storia.