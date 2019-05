Franco Terlizzi e Nino Formicola: “Non ci siamo più persi di vista”

Franco Terlizzi parla della sua amicizia con Nino Formicola: continua anche dopo l’Isola dei Famosi

L’amicizia di Franco Terlizzi e Nino Formicola continua a durare anche dopo l’esperienza televisiva all’Isola dei Famosi. Si sono conosciuti durante la penultima edizione del reality show: è nata spontaneamente una simpatia che non si è spenta col tempo. Nino tiene particolarmente a Franco. Non a caso lo ha invitato al suo matrimonio con Alessandra Raya. Anche nei programmi televisivi possono nascere delle amicizie sincere. Nino e Franco dell’Isola si sentono spesso e in tanti sperano di vederli un giorno insieme… magari in qualche trasmissione televisiva! Adesso abbiamo saputo altro sul loro rapporto: a parlare è stato direttamente Franco Terlizzi alle pagine di DiPiù Tv.

Isola dei Famosi, Franco Terlizzi parla del matrimonio di Nino Formicola

Franco Terlizzi – dopo aver difeso strenuamente suo figlio dopo alcuni attacchi ricevuti per un problema fisico – ha parlato su DiPiù Tv del suo fantastico legame con Nino Formicola, rispondendo a una curiosità di un lettore: con quale naufrago è ancora in buoni rapporti? Questa è stata la sua risposta: “Ho un bellissimo ricordo dell’Isola dei Famosi e, tra i miei compagni d’avventura, uno è diventato un mio carissimo amico: Nino Formicola, il vincitore. Non ci siamo più persi di vista, sono stato al suo matrimonio, ci sentiamo e ci vediamo spesso. Nino è davvero una persona speciale e insieme ci divertiamo moltissimo”.

