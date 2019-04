Michael Terlizzi preso in giro al Gf: parla papà Franco

Franco Terlizzi a Pomeriggio Cinque difende il figlio Michael: le prima parole dopo gli insulti al Gf

Nelle ultime ore i fan di Michael Terlizzi sul web si sono detti parecchio adirati per la polemica che ha coinvolto il concorrente del Gf 16 ieri sera. Barbara d’Urso, dopo aver letto qualche segnalazione arrivatale sui social, ha messo in guarda i ragazzi e le ragazze della Casa già durante la diretta. Qualcuno, stando a quello che è emerso, avrebbe insultato pesantemente Michael Terlizzi. Il ragazzo sarebbe stato deriso da alcuni dei suoi compagni per via del suo problema fisico al braccio. Oggi dell’accaduto è stato invitato a parlarne il padre Franco a Pomeriggio Cinque che, con educazione, ha difeso ovviamente il figlio.

Grande Fratello 16, Michael insultato a suo insaputa dai concorrenti del reality: parla Franco Terlizzi

Della malformazione fisica che Michael Terlizzi ha al braccio, ha raccontato oggi il padre Franco, lui e la sua famiglia se ne sono accorti quando aveva circa due anni. Per i suoi genitori questo non è mai stato un problema mentre per lui, come ha confessato Franco, non sempre è stato facile accettarsi. “Mi dispiace se qualcuno lo prende in giro, mi spiace tanto. Mio figlio è normalissimo”, ha dichiarato quasi emozionato oggi Franco Terlizzi a Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso, però, ha promesso che sulla questione tornerà presto e che, se qualcosa di grave sul ragazzo è stato veramente detto, il Grande Fratello prenderà dei provvedimenti.

Gf 16: Franco Terlizzi in lacrime per il figlio Michael

Non è la prima volta che Franco Terlizzi interviene in TV per difendere il figlio Michael al Grande Fratello. Quando di lui Cristian aveva detto che fosse gay, il padre a Domenica Live aveva chiaramente detto di non avere problemi con la cosa. Franco è molto legato al figlio, tant’è che quella volta parlare di lui lo fece così emozionare che non riuscì a trattenere le lacrime.