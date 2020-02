Francesco Sarcina fidanzato? Il cantante si apre a Detto Fatto: la verità

Sarcina è single: il cantante smentisce il gossip sulla fidanzata

Francesco Sarcina ha scambiato due battute con Jonathan Kashanian durante Detto Fatto e ha avuto modo di parlare del gossip che si moltiplica da sempre sul suo conto dopo la rottura con Clizia Incorvaia. Ricordiamo che il front man delle Vibrazioni ha accusato la sua ex di averlo tradito con Riccardo Scamarcio e da allora sono partite una serie di ulteriori accuse che Clizia ha lanciato anche dalla Casa del Grande Fratello Vip 4, dove ora sembra volersi lasciare andare con Paolo Ciavarro. Come ha reagito Sarcina ai pettegolezzi sul suo conto? Smentendoli.

Francesco Sarcina fidanzato? Nessun amore dopo Clizia Incorvaia

Il gossip sulla presunta fidanzata di Sarcina risale a novembre 2019 ma finora il cantante non ne aveva mai parlato; serviva la domanda di Jonathan per scoprire qualcosa di più: dopo aver commentato la sua performance e il look Kashanian ha chiesto a Sarcina se fosse single oppure no e lui ha subito precisato che “si dicono tante cavolate in giro. Sì, sono single”. Nessun nuovo inizio insomma dopo Clizia Incorvaia che ha rappresentato per lui un grande amore, dal quale infatti è nata la tenerissima Nina che oggi ha quattro anni.

L’amore di Francesco Sarcina per la figlia Nina

Ed era proprio Nina quella che Sarcina aveva con sé durante il collegamento con Detto Fatto: “Mi salta nella tempia – queste le sue parole sulla figlia –, è logorroica ed è bello questo”. Durante le interviste rilasciate alla stampa nel corso della sua carriera Francesco ha sempre sottolineato di tenere molto all’idea di famiglia; siamo davvero felici che almeno Nina gli stia vicino in questo momento importante del suo percorso artistico.