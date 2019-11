Francesco Sarcina, nuova fidanzata esce allo scoperto: ecco di chi si tratta

La nuova fidanzata di Francesco Sarcina: il cantante de Le Vibrazioni innamorato

Francesco Sarcina ha riscoperto l’amore… secondo il settimanale Oggi! Un amore che però non porta il nome di Clizia Incorvaia: pare proprio che il loro matrimonio non abbia avuto nessuna possibilità di sopravvivere e adesso il noto settimanale ha beccato il leader de Le Vibrazioni assieme a una giovanissima ragazza con la quale ci sono stati dei grandi slanci d’affetto. Il periodo nero, per Sarcina, pare proprio essere finito per sempre: adesso il suo cuore batte per una nuova fanciulla.

Ultime curiosità sulla ragazza di Francesco Sarcina: ecco cosa si sa sul suo conto

La rivista Oggi ha lanciato il gossip sulla nuova fidanzata di Francesco Sarcina: una giovane messicana di vent’anni molto fascinosa. Lei ha quindi rappresentato la svolta nella sua vita privata. I due si sono mostrati molto intimi e si potrebbe già parlare di grande innamoramento. I due fanno tutto quello che fanno due fidanzati di una vera coppia. Riccardo Scamarcio e tutti i pettegolezzi su Clizia sono ormai un ricordo lontano…

Nuovo capitolo della vita privata di Francesco Sarcina: è lei la donna giusta?

A detta del settimanale Oggi, Francesco Sarcina avrebbe trovato nella sua nuova fiamma una donna saggia e una persona squisita, nonostante la sua giovanissima età. L’amore è sbocciato all’improvviso e il cantante è davvero felice per quello che gli è capitato: non si sarebbe mai aspettato di incontrare una ragazza così speciale in questo periodo della sua vita. Un’ultima curiosità sulla fidanzata di Sarcina: la ragazza vive a Roma per completare i suoi studi. Cos’altro scopriremo sul suo conto e quello che prova per il musicista diventerà qualcosa di veramente serio? Magari hanno già dei progetti importanti da portare avanti!