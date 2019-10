Clizia Incorvaia dalla d’Urso: rivelazioni scottanti su Sarcina e Scamarcio

Clizia Incorvaia a Live-Non è la d’Urso: nuove dichiarazioni su Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio

Prima intervista televisiva per Clizia Incorvaia, dopo lo scandalo estivo che l’ha travolta con l’ex marito Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. La web influncer è stata intervistata da Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso e ha fatto delle rivelazioni scottanti sulla storia che tanto ha fatto discutere nei mesi più caldi. Rivelazioni che hanno lasciato senza parole il pubblico e soprattutto la padrona di casa, che non si aspettava dettagli del genere. Clizia, che in passato ha partecipato a Pechino Express, ha giurato di non aver mai tradito Sarcina con Scamarcio. Con l’attore pugliese, a detta dell’Incorvaia, ci sarebbe stato solo un bacio durante la prima rottura con il leader de Le Vibrazioni.

Clizia Incorvaia: “Ho vissuto due anni d’inferno con Sarcina”

“Sono qui perché ho subito un processo ingiusto”, ha premesso Clizia Incorvaia a Live-Non è la d’Urso. “Ho vissuto con il mio ex marito due anni pesantissimi, di violenza psicologica, di attacchi di panico. Due anni in cui stavo a casa da sola, con nostra figlia Nina, mentre lui usciva tutte le sere per presunte cene di lavoro e si ritirava alle sei di mattina”, ha raccontato la modella a Barbara d’Urso. “Mi sono arrivate un sacco di segnalazioni, lui chattava con tutte le donne possibili chiedendo del materiale p….gra…o“, ha rivelato la Incorvaia. “Ho trovato chat con altre dopo il primo mese che uscivamo insieme, sono stata per tutto questo tempo con un bluff”, ha aggiunto.

Clizia Incorvaia: “Mai tradito mio marito Francesco Sarcina”

“Non ho mai tradito Francesco Sarcina, sono stata una moglie fedele a differenza sua”, ha puntualizzato Clizia Incorvaia nel salotto di Canale 5. “Lui dopo due giorni che ci siamo lasciati l’ho trovato nella cucina che ha ristrutturato mio padre mentre prendeva il caffè n..o con un’altra“, ha assicurato Clizia. Che ha poi precisato in che modo è venuto a galla il retroscena su Riccardo Scamarcio. “Ci eravamo lasciati a settembre 2018 ma a febbraio 2019 siamo tornati insieme. Ad aprile ha voluto a tutti i costi sapere la verità sul periodo di separazione. Voleva dirmi quello che aveva fatto lui e quello che avevo fatto. Inizialmente mi sono rifiutata ma dopo otto ore di interrogatorio, durante un viaggio in macchina dalla Puglia a Milano, ho ceduto e confessato il bacio con Scamarcio”, ha ricordato la Incorvaia.

Clizia Incorvaia: nessun rapporto con Sarcina e Scamarcio

“In che rapporti sono oggi Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio? Non lo so. Sento il mio ex marito solo per messaggio, per parlare di nostra figlia. Scamarcio non l’ho più sentito”, ha puntualizzato Clizia Incorvaia.