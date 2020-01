Clizia Incorvaia, confessioni al GF Vip: “Ecco come è finita con Sarcina”

By

Clizia Incorvaia racconta come è finito il matrimonio con Sarcina, confessioni con Antonio Zequila

La storia di Clizia Incorvaia è nota ormai a tutti. L’influencer ha tenuto banco nella scorsa estate per il caos mediatico scoppiato dopo le dichiarazioni dell’ormai ex marito, il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. All’epoca si parlò di un tradimento perpetrato ai suoi danni con il suo migliore amico, nonché testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Nonostante l’attore pugliese abbia sempre negato la cosa, la Incorvaia invece ha testimoniato il contrario: un bacio tra loro due è avvenuto, ma solo quando lei e Sarcina si erano lasciati. La questione però non sembra chiusa, soprattutto ora che la bellissima influencer è rinchiusa nella Casa di Cinecittà. Durante il pomeriggio di domenica 12 gennaio, Clizia si è confessata con Antonio Zequila, al quale ha raccontato i suoi sentimenti circa la fine del matrimonio.

Clizia e la confessione a Zequila: cosa ha detto in Casa

“Ho impiegato due anni e mezzo prima di elaborare questo lutto, perché la fine dei un rapporto porta a questo”, spiega Clizia Incorvaia a Zequila. Nella confessione nessun riferimento a Scamarcio, ma l’influencer ha raccontato la fine della relazione con Sarcina e non ha rispiarmiato accuse. Nulla di nuovo sotto al sole dato che la “libertà” del cantante di intraprendere relazioni mentre era ancora con lei già era stato ampiamente raccontato. Ciò che Clizia ha voluto sottolineare però è stato il suo malessere per la fine di un matrimonio, pensando di dare un brutto esempio alla figlia, avuto proprio con l’ex marito. “Mi sono dovuta perdonare, avevo fatto il matrimonio cattolico. Credevo nella famiglia unita, togliere questa cosa a mia figlia mi faceva sentire in colpa“.

Clizia e le accuse a Sarcina: “Ricevevo segnalazioni su di lui mentre eravamo insieme“

“Ho mandato io la lettera di separazione a settembre 2018, lui diceva che è stato improvviso. Ma eravamo in crisi da tanto tempo e lui si faceva la sua vita“, continua ancora il racconto. “Lui si predicava innamorato ma io ricevevo segnalazioni che lui si faceva la sua vita. Mi lasciava solo con mia figlia. Il problema non si percepiva, faceva l’innamorato e stavamo insieme in tutti i sensi“.