Ciavarro si espone su Clizia: “È evidente”, Zequila: “Viviti questa storia”

Paolo Ciavarro ammette di provare un’interesse per Clizia Incorvaia. Antonio Zequila suggerisce di provarci; lei confida a Licia di dover chiarire la situazione con Paolo

È arrivato il momento della verità per una coppia che si sta lentamente formando sotto gli occhi attenti del pubblico: sabato 1 febbraio la redazione del Grande Fratello Vip ha deciso di regalare ai concorrenti una serata dedicata agli anni 90. Sulle note di ‘Mille giorni di me e di te‘ di Claudio Baglioni, Paolo e Clizia si lasciano andare in un ballo con tanto di coccole e piccole effusioni sotto la pioggia. I due ragazzi hanno più volte espresso che la loro intesa è da considerare semplice amicizia: dopo il ballo, però, il figlio di Massimo Ciavarro si è confidato con Antonio Zequila e ha finalmente vuotato il sacco sui sentimenti che prova per la Incorvaia. L’attore ha quindi suggerito di provare a dare una possibilità a questa storia e di considerare poco il giudizio degli altri. Nel frattempo, poche ore fa, Clizia si è confidata con la Nunez dichiarando di non aver dormito pensando al rapporto con Ciavarro. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Arriva finalmente la confessione di Paolo: “Si vede, è evidente”. Zequila da la sua benedizione e suggerisce al ragazzo di lasciarsi andare

L’ex moglie di Sarcina sembra aver apprezzato il ballo romantico insieme a Paolo Ciavarro. Al termine della canzone, quest’ultimo le ha dato un bacio sulla guancia e le ha sussurrato all’orecchio: “L’ultimo regalo per questa serata perfetta”. Intesa che non è sfuggita all’occhio vigile di un’altro inquilino. Antonio Zequila ha preso da parte Paolo per provare a dargli consigli in amore. “Dovresti vivertela una storia qui dentro, fregatene di quello che pensa la gente devi fare quello che senti”, suggerisce il campano. Ciavarro ha tentennato ma poi ha affermato di voler ponderare bene la situazione perché abituato a ragionare con il cuore ma anche con la testa. In seguito, l’attore ha chiesto ironicamente se gli piacesse Baglioni, riuscendo ad ottenere la confessione di Paolo: “Non te lo nascondo, si vede, è evidente, ora vediamo. Non è perché sto qui dentro”.

Clizia si confida con Licia e ammette di aver pensato tutta la notte a Paolo

Dopo la clip mostrata alla coppia da Alfonso Signorini durante la diretta di venerdì 31 gennaio, la Incorvaia si è confrontata con la Nunez: “Adesso parlerò anche con Paolo. Siamo stati presi un po’ alla sprovvista, perché è come se mi vedessi in un album di nozze, di matrimonio, non consumate. Cioè noi ci stiamo conoscendo, ma è come se mi avessero già mostrato il mio album”. Solo nelle ultime ore, però, la donna deve aver avuto un ripensamento sul rapporto con Paolo, dichiarando di non essere riuscita a chiudere occhio pensando alla situazione e di aver l’esigenza di chiarire con il ragazzo.