Francesco Monte news: ritorno di fiamma con Giulia Salemi? Fariba fa chiarezza

La rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan del Grande Fratello Vip. Dopo otto mesi erano in molti a credere a questa storia d’amore, che aveva tutti i presupposti per diventare seria e importante. Si parlava di convivenza e in un futuro non immediato di matrimonio e figli. Progetti che si sono sciolti come neve al sole, quando Monte ha deciso di lasciare la Salemi. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai voluto chiarire i motivi di questa scelta ma secondo i beninformati il tarantino non provava più nulla per l’ex gieffina. Nei giorni scorsi qualcuno ha ipotizzato un probabile pentimento da parte di Francesco e un conseguente riavvicinamento a Giulia, dopo che i due hanno lavorato insieme ad una sfilata di moda. Ma a chiarire la situazione ci ha pensato Fariba Tehrani, la madre della Salemi, sempre molto presente nella vita privata della figlia.

Fariba Tehrani chiarisce la situazione tra Francesco e Giulia

“Francesco e Giulia sono una coppia top e mi piacerebbe vedere un loro riavvicinamento”, ha scritto una follower su Instagram. Perentoria le replica di Fariba Tehrani: “Sei dolce, romantica, ma ti sbagli: lui non la cerca neanche!”. Insomma il messaggio della persiana è piuttosto chiaro: non ci sarà, almeno per il momento, nessun ritorno di fiamma tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi pare aver già dimenticato l’ex fidanzata ed pronto a vivere nuove avventure. Magari con Diletta Leotta, con la quale sembra ci sia un’amicizia speciale, anche se per il momento nulla è stato confermato.

Giulia Salemi: dopo Monte si consola con l’amica Martina Hamdy

Dal canto suo Giulia Salemi non ha preso bene la decisione di Francesco Monte: su Instagram non ha nascosto le lacrime d’amore e nell’ultimo periodo è dimagrita parecchio. La web influencer ha però scelto di reagire e in questi giorni sta trascorrendo qualche giorno di relax con Martina Hamdy, l’amica conosciuta proprio alla terza edizione del Grande Fratello Vip.