Diletta Leotta, nuovi spifferi: retroscena su Monte e Belen, il gossip

Diletta Leotta, nuovi spifferi: retroscena su Francesco Monte e Belen Rodriguez, il gossip

Diletta Leotta è sempre più la regina del gossip estivo. La conduttrice, dopo aver chiuso la relazione con il manager Matteo Mammì, continua a essere chiacchieratissima. L’ultimo spiffero che ha scaldato la cronaca rosa è stato quello che l’avrebbe vista impegnata in un flirt con Francesco Monte, anche lui appena tornato single dopo il naufragio inaspettato della storia con Giulia Salemi. Sia l’ex tronista sia Diletta hanno fatto intendere che non c’è alcun legame che vada al di là dell’amicizia. Però, Alberto Dandolo, esperto di intrighi sentimentali vip, scrive altro su Dagospia, facendo riprendere quota al gossip. Il giornalista, inoltre, parla anche di una Leotta spensierata al fianco dell’amica Belen Rodriguez.

“La frequentazione c’è, ma c’è anche molta panna mediatica!”. I sussurri del gossip

“Diletta nostra sa cavalcare le onde dei social e ha ad arte creato uno sfizioso equivoco facendo capire di star frequentando Franceschino Monte”, si legge su Dagospia. Dandolo poi scrive: “La frequentazione c’è, ma c’è anche molta panna mediatica! Diletta gioca, crea, fa e disfa’ ad uso e consumo della notizia”. Dunque, secondo il giornalista c’è tanto can can gossipparo ma ci sarebbe anche una frequentazione. Eppure la Leotta, pochi giorni fa, ha smentito la questione. Dunque? Come stanno le cose? Dandolo passa poi a sussurrare delle spensierate uscite fatte dalla conduttrice con Belen: “In questi giorni esce e si diverte anche con l’ex cognata di Monte, colei che fino all’estate scorsa ha dominato le copertine e i sogni estivi degli italiani ma che quest’anno preferisce dare un’immagine più ”familiare” e di riappacificazione con l’ex marito Stefano De Martino, ovvero Belen”.

Il video di Diletta Leotta che ha acceso il gossip tra lei e Monte

A far divampare il gossip attorno a Monte e alla Leotta è stato un video pubblicato da quest’ultima sui suoi profili social, dove qualcuno ha sostenuto che in sottofondo si sentirebbe la voce dell’ex tronista. Cosa ci facevano insieme? C’è del tenero tra i due? I fan si sono chiesti questo e molto altro.