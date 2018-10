Francesco Monte ricorda Teresanna Pugliese al Gf Vip: una frase spiazza tutti

By

Francesco Monte, al Gf Vip il ricordo di Teresanna Pugliese

Al Gf Vip Francesco Monte, ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, isolano, infine gieffino e nel frattempo attore e modello, ha raccontato della sua relazione con Teresanna Pugliese. Ricordiamo che non fu scelto dalla Pugliese agli inizi e che solo quando andò sul trono lei tornò nel programma e fu scelta al posto di Alessia Cammarota, ora felice con Aldo Palmeri. La storia di Francesco e Teresanna è stata una delle più seguite di tutti i tempi, e la loro rottura fece molto chiacchierare. Anche perché nel giro di poco tempo – ricordiamolo – Francesco si avvicinò a Cecilia Rodriguez e si misero insieme. “Che resta di tutto il dolore che abbiamo creduto di soffrire da giovani?“, scrive Aldo Busi nel suo celebre Seminario sulla gioventù. Cosa resta ora di quella sofferenza e di quella storia d’amore?

Francesco e Teresanna, la frase che non piace a nessuno

A raccontarlo è stato proprio Francesco oggi pomeriggio. “Non sono stato scelto, – così ha esordito dopo aver raccontato molte altre cose ai suoi amici –, ho fatto il trono e il trono è andato bene: ho scelto una persona, siamo andati fuori, siamo stati sette otto mesi insieme. Innamorato è un parolone – ha poi proseguito scatenando l’ira del Web, di Twitter in particolare –, ero preso, poi ci siamo resi conto che non eravamo compatibili”. Le reazioni potete leggerle voi stessi:

Motivi per cui è famoso Francesco Monte:

•Teresanna

•Cecilia Rodriguez

•Paola Di Benedetto

•Eva Henger

•e adesso Giulia Salemi #GFVIP — Inchiostro🎃 (@marcprovacitu) 6 ottobre 2018

Francesco Monte parla di Teresanna e svela se era davvero innamorato pic.twitter.com/wt8tZWDBvd — Francesca (@Fr4ncyTUrry) 6 ottobre 2018

Giulia vuole il limone da Monte ma Monte sta ancora pensando se chiedere prima il permesso a Teresanna, Cecilia e Paola. #GFvip — Francesco Libero (@FrancescoLibe) 6 ottobre 2018

Il futuro di Francesco e Teresanna tra carriera e matrimonio

I rapporti tra Francesco e Teresanna oggi non saranno proprio il massimo poiché i due non si lasciarono bene ai tempi. Sappiamo però che lui sta vivendo una nuova storia con Giulia Salemi, che lei si è sposata da poco con il suo Giovanni Gentile e che è mamma del piccolo Francesco. “Di quel dolore che abbiamo creduto di soffrire” insomma non v’è più traccia.