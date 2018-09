Teresanna Pugliese si è sposata: è polemica per l’abito del matrimonio FOTO

Il matrimonio di Teresanna Pugliese a Pomeriggio 5: l’abito da sposa divide il pubblico

Fiori d’arancio per Teresanna Pugliese. L’ex tronista di Uomini e Donne è convolata a nozze giovedì 27 settembre con il compagno storico, Giovanni Gentile. Il matrimonio è stato celebrato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ed è stato trasmesso in diretta da Pomeriggio 5. Ospite d’onore il piccolo Francesco, il figlio che Teresanna e Giovanni hanno avuto tre anni fa e chiamato così in onore del suocero della giovane. La Pugliese, in collegamento con Barbara d’Urso, è apparsa emozionata e radiosa. Ma soprattutto felice, tanto da ribadire: “Ci sono tutte le persone che volevo ci fossero”. L’ex fidanzata di Francesco Monte ha stupito per l’abito da sposa indossato: semplice, con strascico e spacco profondo, con tanto di shorts che si intravedono. Una creazione disegnata personalmente da Teresanna, che ha così ottenuto l’abito dei suoi sogni. “È un vestito un po’ alla Sofia Loren”, ha spiegato la neo sposina su Canale 5.

Teresanna Pugliese ha disegnato il suo abito da sposa

Già a Uomini e Donne Magazine la Pugliese aveva annunciato qualche giorno fa che il vestito è stato ideato da lei e poi realizzato dall’antica sartoria Marinella Spose. La scelta di Teresanna ha diviso però il pubblico: in molti l’hanno criticata per il suo vestito. E a Pomeriggio 5, nel parterre degli ospiti, c’è anche chi ha avuto da ridire sull’abito dello sposo, pure lui in bianco come Teresanna. Ma la Pugliese ha subito zittito le malelingue: “Mio marito indossa tutti i giorni il vestito scuro, per quest’occasione ha scelto qualcosa di più chiaro”.

Critiche all’abito da sposa di Teresanna Pugliese

Sui social network si sono scagliati tutti contro l’abito da sposa di Teresanna, definito da più di qualcuno “eccessivo”, “orrendo” e “pacchiano”. A non convincere pure gli orecchini abbinati, lunghi e stravaganti. E c’è chi ha menzionato un celebre programma tv: “Ma l’abito di Teresanna che neanche nei matrimonio del boss delle cerimonie??”. Ma c’è pure chi ha difeso a spada tratta l’ex tronista: “Che bella Teresanna, adoro anche l’abito che mi volete dire la amooo”. Ad ogni modo: tanti auguri e viva gli sposi!