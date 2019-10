Francesco Monte super innamorato: le parole per il compleanno di Isabella

Francesco Monte super innamorato di Isabella De Candia. Gli auguri per la sua fidanzata

Procede a gonfie vele la relazione tra Francesco Monte e la sua Isabella De Candia. I due stanno ormai insieme da un po’ di mesi e sembrano legati da un grandissimo amore. Il modello tarantino, dunque, scoppia di felicità. Che abbia trovato finalmente la sua anima gemella? Certo è che dopo la relazione finita male con Cecilia Rodriguez e quella ‘tormentata’ con Giulia Salemi, ora sembra essere aver trovato la tanto sospirata serenità sentimentale. Francesco ed Isabella emanano amore anche sui social dove spesso e volentieri si scambiano dolcissimi commenti e tanti, anzi tantissimi, cuori rossi. Oggi è un giorno davvero speciale. La De Candia infatti compie gli anni e il suo fidanzato ha voluto farle degli auguri molto particolari mischiando amore e ironia. Le parole del concorrente del Tale e Quale Show emanano tantissima tenerezza, simbolo del grande affetto che prova per la sua amata.

Francesco Monte e gli auguri per la sua adorata ‘cinesina’ Isabella

Isabella De Candia è stupenda, su questo non abbiamo dubbi. Il suo fidanzato, però, le ha trovato un nomignolo a dir poco simpatico ‘la mia cinesina’ che spesso e volentieri utilizza nei commenti che le scrive sui social. Nomignolo affettuoso che ha utilizzato anche oggi per farle gli auguri su Instagram. Francesco sul suo profilo ha pubblicato ben 3 foto della sua dolce metà. Le immagini sono state scattate a Los Angeles, ad agosto quando insieme si recarono lì per motivi lavorativi di lui. Nella prima, la modella è in posa e sorride dolcemente al suo fidanzato, nella seconda fa una faccia buffa e nella terza invece ci sono i due innamorati stretti l’uno all’altra. Monte ha scritto: “Gli anni passano, ma resti sempre una piccola cinesina , la Mia cinesina Isa Deca #happybirthdayamor #piccolaisacresce”.

Francesco Monte a Tale e Quale Show è una grande sorpresa

Francesco Monte sta partecipando al Tale e Quale Show dove sta dimostrando di essere molto abile nell’attività del canto. Nella puntata andata in onda venerdì 12 ottobre, ha vestito i panni Rang’n Bone Man riuscendo a stupire tutti, giudici e pubblico. L’ex tronista sembra essere davvero felice di essere nel cast del programma condotto da Carlo Conti perché grazie ad esso ha scoperto di avere una voce che non credeva di possedere.