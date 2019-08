Francesco Monte e Isabella De Candia in viaggio: passione alle stelle

Francesco Monte e Isabella De Candia sono volati a Los Angeles. I due sono più innamorati che mai

Insomma, dopo Giulia Salemi, Francesco Monte sembra essersi innamorato nuovamente. Questa volta, però, la sua storia d’amore sembra anche un po’ più intensa di quella che ha avuto con la figlia di Fariba Terhani. Il bel modello pugliese ha proprio perso la testa per la sua Isabella De Candia, anche lei modella. Il loro è un grande amore e in questi giorni la coppia si è concessa il primo viaggio oltreoceano. I due, infatti, sono volati a Los Angeles e ai loro follower hanno regalato, tramite le Instagram Stories, una passeggiata hollywoodiana per i famosissimi Universal Studios. Francesco si è divertito a riprendere la sua fidanzata mentre era intenta a guardarsi intorno, ad osservare ciò che la circondava e a regalarsi qualche scatto, qualche souvenir che le ricorderanno per sempre questo bellissimo viaggio che si è concessa con il suo fidanzato. Loro due formano una coppia ben assortita, affiatati e in perfetta sintonia. Che per il bel Monte questa sia la volta giusta?

Francesco Monte a Los Angeles con Isabella, lei gli manda un bacio

Mentre l’ex tronista di Uomini e Donne era intento a riprendere le vie degli Universal Studio, la sua inquadratura si sposta su Isabella. Lei, con addosso vestiti comodi propri di una turista in piena esplorazione, se ne rende conto, si gira, sorride e manda un bacio al suo fidanzato. Ciò indica ancor di più di quanto Isabella e Francesco insieme si trovino bene e di quanto siano felici nel condividere le proprie vite, l’uno con l’altra. Poi, Francesco Monte condivide sulle sue Instagram Story un’altra foto, bellissima, che lo ritrae insieme alla sua fidanzata mentre lei, con gli occhi socchiusi, si appoggia a lui. La verità non gliela si può negare, Francesco e Isabella formano proprio una bellissima coppia.

Francesco Monte e Isabella De Candia da quanto stanno insieme

Francesco Monte e Isabella De Candia hanno iniziato a frequentarsi, probabilmente, durante la fine di Giugno 2019. Ciò è accaduto subito la chiusura del fidanzamento dell’ex tronista di Uomini e Donne con Giulia Salemi, che aveva ‘conosciuto’ nella casa del Grande Fratello Vip. Monte e De Candia, però, hanno ufficializzato la loro relazione solo durante i primi 20 giorni di Luglio con delle dolcissime dediche su Instagram. Inutile dire che si è subito scatenata una grande polemica perché qualcuno ha insinuato che Francesco abbia lasciato Giulia proprio per Isabella e che anzi l’abbia addirittura tradita. A smentire tutto ci ha pensato poi il diretto interessato.