Francesco Monte allo scoperto: post condiviso con la nuova fidanzata

Francesco Monte oltre le critiche. L’ex tronista esce allo scoperto con la nuova fidanzata: il post condiviso dalla coppia

Francesco Monte e Isabella De Candia sono ufficialmente una coppia. Dopo le paparazzate dei giorni scorsi, ora arriva la conferma ufficiale dai diretti interessati che sui loro profili social, più precisamente sulle rispettive Instagram Stories, hanno pubblicato il medesimo scatto che li ritrae teneramente avvinghiati. L’uscita allo scoperto del tarantino e della modella giunge dopo giorni di pesanti critiche subite da Monte, il quale, dopo aver troncato la relazione con Giulia Salemi, ha ritrovato presto l’amore. Ed è proprio questa tempistica che ha fatto nascere il malumore tra diversi fan, i quali hanno sostenuto che la storia con l’italo-persiana sia stata portata avanti soltanto per un ritorno d’immagine. A tali voci Francesco ha risposto per le rime, dopo aver addirittura ricevuto minacce di morte.

Isabella e Francesco: l’amore sbarca anche sui social

Sullo sfondo si intravede il mare, in primissimo piano ecco Francesco e Isabella che si avvinghiano l’un l’altra: questo il post che sancisce ufficialmente l’inizio della storia tra Monte e la modella. Lo scatto è stato condiviso da entrambi, segno che il feeling non manca, nemmeno sui social. L’ex tronista si è dunque gettato a capofitto in una nuova love story dopo la conclusione della relazione con Giulia Salemi. Una rottura che ha fatto parecchio rumore. Tanti hanno infatti sollevato dubbi sul fatto che Francesco abbia intrapreso l’avventura con Isabella prima ancora di tagliare i ponti con l’italo-persiana. Versione smentita dal diretto interessato che si è difeso, negando ogni chiacchiera su presunti tradimenti da parte sua.

“Nessuno ha tradito nessuno”

“Nessuno ha tradito nessuno, ed entrambe le parti ne sono al corrente. La persona che in questi giorni è stata vista con me (Isabella, ndr) e ha creato così tanto clamore e lungometraggi, l’ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia, poi se ci si vuole ricamare sopra altro come tanta gente ha fatto sin dall’inizio e tuttora continua a fare, fate pure tutto da soli, vi lascerò essere protagonisti di questo vostro film!“. Queste le parole con cui Monte ha messo a tacere le voci di presunti suoi tradimenti ai danni di Giulia.