Francesco Monte imita Rag’n’Bone Man, Salemme: “Sei un artista”

Video Francesco Monte che imita Rang’n Bone Man: standing ovation a Tale e Quale Show

Francesco Monte è tornato a stupire a Tale e Quale Show. Dopo la deludente imitazione di Cesare Cremonini, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato tutti senza parole nei panni di Rang’n Bone Man. Il tarantino si è calato alla perfezione nei panni del cantante britannico e ha regalato un’incantevole esibizione del brano Human. Una performance che ha impressionato il pubblico, troppo spesso prevenuto nei confronti del bel Francesco. Per i giurati del programma di Carlo Conti, Monte si sta invece rivelando una vera e propria certezza e lo hanno ribadito per l’ennesima volta. “Per me sei un artista, sai stare in scena”, ha puntualizzato Vincenzo Salemme.

#taleequaleshow 🎤 Francesco Monte ↔ Rag’n’Bone Man#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 11. Oktober 2019

Orietta Berti approva Francesco Monte a Tale e Quale Show

Oltre a Vincenzo Salemme, pure Loretta Goggi e Giorgio Panariello hanno elogiato di nuovo Francesco Monte e il suo percorso a Tale e Quale Show. Un percorso che ha entusiasmato anche Orietta Berti che, in qualità di ospite del programma, ha fatto tanti complimenti all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Bravissimo, per non essere un cantante di professione. Sei stato intonatissimo. E poi, da quel bel ragazzo che è, guardate come l’hanno conciato”, ha sottolineato la cantante.

Francesco Monte convince ma non vince la puntata

Nonostante le numerose lodi, Francesco Monte non è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria della quinta puntata di Tale e Quale Show. Il 31enne si è dovuto accontentare di un quinto posto. A penalizzarlo gli altri concorrenti, che hanno preferito votare Flora Canto, Davide De Marinis, David Pratelli.