Chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show 2019? Davide De Marinis con l’imitazione di Vasco Rossi

Davide De Marinis si è aggiudicato la quinta puntata di Tale e Quale Show 2019. Il cantante ha trionfato nei panni di Vasco Rossi. De Marinis è stato tra i concorrenti più votati dai giurati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello (più il quarto giurato della serata Gabriele Cirilli) ma è stato anche favorito dal voto dei suoi compagni. Al secondo posto si è classificata Jessica Morlacchi, che ha beneficiato del voto speciale di Orietta Berti. L’usignolo di Cavriago è stata invitata nel programma come ospite ma è rimasta in studio per tutta la puntata. Questo ha spinto Carlo Conti a dare ad Orietta un bonus extra di dieci punti che la Berti ha donato alla Morlacchi.

Video Davide De Marinis imitazione Vasco Rossi

#taleequaleshow 🎤 Davide de Marinis ↔ Vasco Rossi#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 11. Oktober 2019

Di seguito la classifica completa della quinta puntata di Tale e Quale Show, che vede ben due ex aequo al decimo e ottavo posto:

1. Davide De Marinis – Vasco Rossi

2. Jessica Morlacchi – Mina

3. Agostino Penna – Dionne Warwick

4. Flora Canto – Orietta Berti

5. Francesco Monte -Rag’n’Bone Man

6. Lidia Schillaci – Alessandra Amoroso

7. David Pratelli – Giorgio Gaber

8. Eva Grimaldi – Boney M

Tiziana Rivale – Caterina Caselli

10. Gigi & Ross – Cochi & Renato

Francesco Pannofino – John Belushi

12. Sara Facciolini – Cher

Le esibizioni della sesta e ultima puntata di Tale e Quale Show 2019

Ecco chi dovranno imitare i 12 cantanti in gara nella sesta e ultima puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 18 ottobre (tra due settimane inizierà il Super Torneo, che vede rientrare in gara i sei concorrenti più bravi dello scorso anno):

Tiziana Rivale – Anastacia

Francesco Pannofino – Louis Armostrong

Flora Canto – Anna Oxa

Lidia Schillaci – Maria Callas

Agostino Penna – Fausto Leali

Gigi & Rossi – Claudio Baglioni & Gianni Morandi

Eva Grimaldi – Sophia Loren

Jessica Morlacchi – Christian Aguilera

Sara Facciolini – Malika Ayane

David Pratelli – Adriano Celentano

Francesco Monte – Michael Buble

Davide De Marinis – Lucio Battisti