Davide De Marinis rinato grazie a Rosa: “Ora voglio un figlio”

Davide De Marinis si racconta: dal periodo buio sino alla rinascita e la felicità

Come una fenice che rinasce dalle sue ceneri, così è rinato Davide De Marinis, cantante ora tra i concorrenti di Tale e Quale Show. Per lui, dunque, questo è un momento felice non solo per la carriera, che piano piano sta tornando alla ribalta, ma anche per la sfera affettiva. Davide infatti è innamorato. Accanto alla sua Rosa ha ritrovato la serenità che un tempo aveva perso e ora ha un grande sogno: vuole diventare padre. In un’intervista rilasciata a DiPiù, l’artista si è raccontato. Dal suo periodo buio, oscuro sino a quello luminoso che sta vivendo in questo periodo. Nel 2007 Davide ha sposato la donna di cui si era innamorato ma il suo matrimonio, quello che era il loro amore, è precipitato mentre, ahimé, sfortunatamente precipitava anche la sua carriera. De Marinis ha raccontato che così, un ‘bel’ giorno, la moglie gli rivelò di non essere più felice accanto a lui e per questo motivo è stato lui stesso a lasciarla andare.

Davide De Marinis felice con Rosa: “Siamo pronti per un figlio”

Una decisione giusta, la sua, ma tanto, troppo difficile: “Proprio perché ero innamorato non volevo costringerla a stare con me. E ci siamo separati”, ha ammesso. Da lì è iniziato il suo periodo più difficile che, però, è terminato quando ha incontrato un nuovo manager che ha creduto in lui sin da subito. Davide ha così ritrovato la forza ed è ripartito: “Ho ripreso in mano la chitarra e ho ricominciato a comporre musica e parole”. Poi è arrivato l’amore, quello grande per Rosa, colei che oggi è la sua compagna. I due si sono conosciuti mentre lui conduceva un programma radiofonico. “Un giorno vidi passare questa ragazza: ero in diretta, non potevo uscire per fermarmi, allora ho chiesto a un mio amico di correrle dietro e di portarla da me. Quel giorno siamo diventati amici , ma dopo un anno abbiamo capito di amarci”, ha raccontato Davide a DiPiù. Insomma con Rosa, De Marinis sta vivendo un momento d’oro per questo motivo vorrebbe tanto un figlio da lei: “Mi piacerebbe diventare papà. Io ho quarantotto anni, Rosa ne ha trentasette, siamo pronti per questa grande responsabilità, se Dio vorrà darcela”.

Davide De Marinis a Tale e Quale Show: “Mi diverto”

Davide De Marinis ora è tra i concorrenti di Tale e Quale Show. Questa esperienza lo diverte perché lui ama mettersi in gioco. E in più lo sta aiutando con la sua carriera che finalmente si sta rimettendo in carreggiata e questa è una cosa che lo rende davvero felice.