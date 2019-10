Francesco Monte ospite a La Vita in diretta parla d’amore e della sua esperienza a Tale e Quale Show

Come ogni giorno anche la puntata del 9 Ottobre 2019 de La Vita in Diretta si è aperta con il classico salottino. Tra gli ospiti seduti con Alberto Matano e Lorella Cuccarini c’era anche un volto giovane: Francesco Monte. L’ex tronista ha ormai iniziato la sua carriera in Rai grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show dove sta ottenendo anche un discreto successo. Il tema a cui si sono dedicati i due conduttori e i loro ospiti è stata la vita di coppia. E ovviamente, anche il modello tarantino si è espresso a riguardo. Secondo Rosanna Lambertucci, che era seduta sul divano con gli ospiti, la fiducia è uno dei capisaldi della coppia, ma bisogna anche essere complici e dolci evitando l’aggressività.

Francesco Monte: “In amore bisogna saper contenere la rabbia”

Anche Francesco Monte sembra essere dello stesso pensiero: “Ci sono un’insieme di cose che devono essere coltivate sin dall’inizio, dagli obiettivi comuni all’ascolto. Penso che quello che un uomo cerca in una donna è quello che una donna cerca in un uomo. Bisogna cercare di non accavallarsi e cercare di contenere la rabbia. Basta veramente un sorriso e dire le cose nei modi giusti. Secondo me sono i modi. Io prendo sempre come esempio la coppia appena nata, se le cose vengono dette all’inizio, secondo me la storia si alimenterebbe bene per tanto tempo”, ha detto il fidanzato di Isabella De Candia con un bel sorriso sulle labbra.

Francesco Monte: “Tale e Quale Show? Per me una grande esperienza”

In seguito, il discorso si è concentrato sull’ex gieffino e sulla sua esperienza a Tale e Quale Show, dove ultimamente ha imitato Cesare Cremonini. Per lui questo è un momento magico perché grazie alla trasmissione di Carlo Conti. “Sto avendo la possibilità di tirar fuori quello per cui ho studiato, perché ho frequentato un’accademia di teatro. – ha detto Francesco mostrando soddisfazione –Il canto, poi, è una mia passione e diciamo che mi ha dato la possibilità di esternarlo. Poi è la prima volta vera e propria che mi esibisco. Mi fa piacere di aver scoperto questa voce che non pensavo di avere”.