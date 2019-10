Francesco Monte imita Cesare Cremonini: giudici di Tale e Quale delusi

Video di Francesco Monte che imita Cesare Cremonini a Tale e Quale Show

Dopo l’ottima imitazione di Ed Sheeran, Francesco Monte è tornato a Tale e Quale Show nei panni di Cesare Cremonini. Il tarantino ha cantato uno dei cavalli di battaglia del cantante bolognese: Latin Lover. Monte ha fatto una buona esibizione, è stato molto intonato, ma non ha centrato in pieno l’imitazione di Cremonini. A partire dal trucco, che è stato davvero poco somigliante, come fatto notare dai giurati del programma ma anche dal pubblico sui social network. Proprio i giudici del varietà hanno espresso, per la prima volta, dei commenti poco entusiastici nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. L’ultima performance non ha convinto fino in fondo Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e neppure la quarta giurata della serata, Serena Rossi.

Loretta Goggi e gli altri giurati bocciano Francesco Monte

“Non è stata la tua esibizione migliore. Il trucco per niente somigliante, la voce molto diversa”, ha notato Loretta Goggi riguardo l’imitazione di Francesco Monte di Cesare Cremonini. Dello stesso avviso Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Serena Rossi, che hanno espresso più di quale perplessità sull’esibizione e non hanno avuto paura a dirlo pubblicamente. Dubbi riscontrati pure su Twitter, dove la performance non è stata giudicata in maniera troppo positiva.

#taleequaleshow 🎤 Francesco Monte ↔ CESARE CREMONINI#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 4. Oktober 2019

Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte protagonista

Nonostante l’ultima imitazione, Francesco Monte si sta rivelando una vera sorpresa per Tale e Quale Show 2019. Puntata dopo puntata il 31enne sta mostrando tutto il suo carisma e il suo talento, doti fino ad oggi mai emerse in altri programmi tv.