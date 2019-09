Francesco Chiofalo, verità incontro Fiordelisi: “Ha detto che devo morire”

L’incontro di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: adesso parla lui, raccontando la sua versione dei fatti

Francesco Chiofalo ha adesso spiegato che non c’è stato un vero e proprio incontro con Antonella Fiordelisi. Come mai? Lei – a detta sua – lo avrebbe riempito d’insulti e lui non avrebbe quindi avuto la possibilità di dare la sua versione dei fatti, che avrebbe potuto cambiare l’opinione nei suoi confronti. Con uno sfogo su Instagram, l’ex personaggio di Temptation Island ha voluto chiarire una volta per tutte quello che è successo durante il loro pseudo-confronto e ha aggiunto che Antonella ha usato contro di lui delle parole per niente carine.

L’incontro di Francesco Chiofalo va a rotoli: ecco cos’ha detto

Lei aveva parlato dell’incontro, ora è il turno di Francesco Chiofalo, che su Instagram ha detto: “Se lo chiedete a lei, sicuramente vi dirà di sì. Se per lei parlare significa inveire, inca…ta nera, con una persona, senza dare il modo di rispondere, allora sì, abbiamo parlato; se lo chiedete a me: no, non siamo riusciti a parlare”. Si sono rivisti davvero, ma non è andato come aveva previsto Francesco Chiofalo…

Parole poco carine contro Francesco Chiofalo: lui fa un elenco degli insulti ricevuti

Francesco ha poi spiegato precisamente quello che è accaduto: “Ho fatto a mala pena in tempo a salutarla perché lei era molto impegnata a rendermi partecipe delle costruttive valutazioni che aveva fatto su di me come persona. Mi ha detto che sono una testa di c…o, che mi odia, che non mi vuole più vedere, che non mi devo far più vedere, che devo andare a morire ammazzato, che faccio sc…o, mi odia. Non si è parlato di tanti altri argomenti”. Confessioni avvenute dopo la lettera della sua ex Aurora.