Chiofalo a Salerno, Antonella Fiordelisi finalmente parla: “Non come prima”

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi news, l’incontro è avvenuto davvero? Le parole della ragazza spiegano qualcosa in più

Sappiamo bene tutti che Francesco Chiofalo è ritornato a Salerno per riconquistare il cuore di Antonella Fiordelisi. È riuscito nell’impresa? Sembra proprio che l’incontro sia avvenuto e lo si può ben capire dalle ultime risposte della Fiordelisi alle domande dei suoi follower di Instagram, che ovviamente le hanno chiesto delucidazioni riguardo alla sua storia (finita per sempre?) con l’ex personaggio di Temptation Island. Antonella non ha raccontato ogni cosa, non ha fatto cenno all’incontro, ma ha spiegato che è quasi impossibile che tutto torni come prima. Quasi, però. Uno spiraglio c’è sempre.

Antonella Fiordelisi molto confusa, non sa che fare: perdonerà Chiofalo?

Lo abbiamo visto a Salerno con un bouquet di rose… che è riuscito a consegnare alla sua fidanzata? Dalle sue ultime parole, pare che i due abbiano avuto il loro incontro e che questo abbia mandato ancora più in crisi la ragazza: “Non lo so. Sono confusa. Molto. Io so benissimo che lui tiene a me e che sta facendo di tutto… Ma da parte mia non credo tornerebbe tutto come prima. Sono stata super rispettosa in questi mesi! Forse troppo”. Sicuramente avrà apprezzato il suo ultimo gesto.

L’ultimo gesto di Francesco Chiofalo e il dolore di Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo ha lasciato persino il lavoro, dopo la rottura – che vorrebbe quanto prima riparare – con Antonella Fiordelisi. Lui è pronto a far di tutto pur di riconquistarla e Antonella questo l’ha capito, ma ha ancora un freno che non riesce a sbloccare: “Chi ha sofferto d’amore come me sa benissimo che il sentimento non svanisce da un momento all’altro”. Quello che ha scoperto sul suo conto la ferisce ancora: deve fare un grandissimo passo in avanti per poter perdonare Chiofalo. E quel giorno potrebbe non essere poi così lontano.