Francesco Chiofalo a Salerno con le rose: Antonella pronta a riceverlo

Francesco Chiofalo a Salerno, spunta un mazzo di rose: Antonella pronta a riceverlo

Francesco Chiofalo non molla la presa. Dopo la bufera che si è abbattuta sulla storia che condivideva con Antonella Fiordelisi, che ha portato al conseguente naufragio della relazione, ‘Lenticchio’ non si dà per vinto. Nelle scorse ore sembra che sia tornato a Salerno, città in cui abita la schermitrice. A certificarlo un video pubblicato da Gossip news Italia sul proprio profilo Instagram in cui si vede Chiofalo mentre esce dalla stazione della città campana con in mano un mazzo di rose rosse. Inoltre è quasi certo che la ragazza si sia decisa ad incontrarlo. Lei stessa, un paio di giorni fa, ha confidato che darà modo all’ex di spiegarsi in un faccia a faccia. Eventualità sempre rigettata dalla giovane fino, appunto, a 48 ore fa.

Antonella e il personal trainer: sulla love story non è detto che sia stata messa del tutto la parola fine

“Secondo me lui non ti ha tradito, dagli almeno la possibilità di chiarire”. Questo il commento di un fan, a cui Antonella, nei giorni scorsi, ha risposto: “Secondo me sì. Ma gli darò modo a breve di parlare”. Dunque pare che il momento sia arrivato e che Chiofalo voglia arrivare all’appuntamento in maniera molto ‘morbida’, giocandosi anche la carta galante, ossia quella delle rose rosse. Se l’incontro avverrà, è probabile che poi il personal trainer finalmente racconterà la sua versione dei fatti. Lui stesso ha detto in più occasioni che la sua verità sarà esternata solo dopo che avrà avuto un faccia a faccia con la schermitrice. Al momento non ha ancora spiegato molte cose relative alle accuse di tradimenti che l’hanno investito dopo che Aurora, altra sua ex, ha detto di averlo frequentato anche quando lui stava con la Fiordelisi.

Ritorno di fiamma o porte chiuse?

Non resta che attendere che i due ragazzi abbiano un confronto e poi vedere che succede. Chissà se ci sarà un clamoroso ritorno di fiamma oppure, come sembra, Antonella chiuderà definitivamente la porta.