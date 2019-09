Francesco Chiofalo e Antonella, colpo di scena: lei non chiude le porte

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, colpo di scena. La decisione della ragazza apre a nuove prospettive: le parole inaspettate

Colpo di scena nella telenovela che vede come protagonisti Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Dopo che per giorni la ragazza ha detto in tutti i modi di non voler più avere nulla a che fare con ‘Lenticchio’, ora ha cambiato idea ed è pronta ad avere un confronto con lui. Lei stessa lo ha dichiarato ai suoi fan di Instagram, rispondendo ad alcuni commenti sotto all’ultimo post pubblicato. Chiofalo, dunque, potrà finalmente raccontarle la sua verità che, stando a quanto lui stesso ha detto in precedenza, sarà poi divulgata via social. Il personal trainer romano, infatti, a chi gli ha chiesto in questi giorni se abbia veramente tradito l’ex compagna o meno non ha mai risposto dettagliatamente, promettendo di narrare i fatti soltanto dopo aver parlato con la schermitrice. Dialogo che dovrebbe arrivare a breve.

“Gli darò modo a breve di parlare”, Antonella pronta per il confronto con Francesco

“Secondo me lui non ti ha tradito, dagli almeno la possibilità di chiarire”. Questo il commento di un fan, a cui Antonella ha risposto: “Secondo me sì. Ma gli darò modo a breve di parlare”. Sicuro quindi che tra poco i due si incontreranno e si spiegheranno. Sicuro anche che la Fiorelisi nutre la convinzione di essere stata tradita. Chissà se Chiofalo, che continua a dichiararsi distrutto, riuscirà a ricucire. Nel frattempo Antonella ha anche detto la sua sulla voce che vuole la love story nata a tavolino per visibilità. “Mai messi insieme per lavoro. Ci siamo sentiti, frequentati e fidanzati. Poi sono passata nella sua agenzia. Cosa c’è di male?“, ha replicato a chi ha posto dubbi sulla nascita della relazione.

Chiofalo-Fiordelisi, un amore a tavolino? Confessioni e smentite

La voce che la storia fosse nata a tavolino ha iniziato a circolare quando Aurora, ex di Chiofalo che ha detto di averlo frequentato anche durante la relazione con la Fiordelisi, ha rilasciato un’intervista dicendo che inizialmente l’amore tra i due ex di Temptation Island aveva fini ‘professionali’. Tuttavia, a distanza di poche ore dalla pubblicazione dell’intervista, Aurora ha smentito tale dinamica, affermando che la testata in questione ha voluto creare una fake news.