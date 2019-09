Francesco Chiofalo e Antonella si sono rivisti? Parole sospette

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, le ultime news sull’ex coppia: riavvicinamento in arrivo?

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono rivisti? Dopo racconti e avvistamenti vari di lui a Salerno, molti adesso sono curiosi di sapere se Francesco è riuscito a incontrare Antonella. Come già saprete, i due si sono lasciati all’improvviso qualche settimana fa. Antonella è apparsa su Instagram in lacrime e ha raccontato di aver scoperto delle cose brutte sul suo allora fidanzato. Le sue lacrime sui social, dopo aver scoperto un tradimento, avevano fatto insospettire più di qualcuno, ma lei poi ha spiegato di essersi sfogata sui social perché era a Roma da sola, quindi non sapeva con chi farlo. Ha fatto discutere anche la sua scelta di usare un filtro, ma adesso siamo qui per parlare di altro, perché ci sono sviluppi interessanti. Almeno per chi si è appassionato a questa storia, ecco.

Antonella Fiordelisi conferma di aver sentito Francesco? Le sue parole

Oggi Antonella Fiordelisi ha risposto alle domande dei fan su Instagram e fra queste ce n’erano alcune su Francesco. C’è stato chi le ha chiesto perché non dà modo a lui di spiegarsi, infatti Chiofalo ha sempre sostenuto di avere un’altra versione dei fatti ma l’avrebbe resa pubblica solo dopo averla raccontata ad Antonella. Nei primi giorni lei si negava, sia per telefono sia di persona, ma forse qualcosa è cambiato adesso. A quella domanda, infatti, lei ha risposto così: “Ma chi ve lo ha detto che non ho avuto già modo di ascoltarlo? Oppure di sentire la sua? Anche se già sapevo tutto”. Pare di capire, quindi, che Francesco e Antonella siano riusciti a vedersi e a parlare, oppure si sono sentiti per telefono, fatto sta che un mezzo chiarimento dovrebbe esserci stato.

Chiofalo e Antonella, lei ammette: “So benissimo che non sta fingendo e sta male”

Li avevamo lasciati con l’amica di lei che ha dato buca a lui a Salerno, ma oggi pare che un primo confronto ci sia stato. Forse Antonella ha accettato di ascoltare l’ex vedendolo soffrire: “So benissimo che lui non sta fingendo e che sta male. Però comunque si è comportato male, ho visto cose che non mi aspettavo di vedere. Quindi in questo momento rimango sulla mia posizione”, ha detto ancora oggi su Instagram. Dunque Francesco Chiofalo adesso sarà pronto per dare la sua versione della storia anche ai fan?