Francesco Chiofalo, l’amica di Antonella gli dà buca e lui confessa tutto: il video

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo oggi, i due non sono tornati insieme

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo oggi non sono più una coppia, e tutto sarebbe dipeso proprio da lui che l’avrebbe tradita. Siamo cauti quando parliamo di tradimento perché sebbene la versione diffusa dai media sia stata questa sin dal primo giorno Francesco oggi ha pubblicato delle storie su Instagram in cui annuncia che dirà la sua verità e che non tutti gli aspetti di questa vicenda sono stati chiariti. Chiofalo aveva un appuntamento con un’amica di Antonella ma dopo che lei gli ha dato buca ha deciso di parlare una volta per tutte e di spiegare dettagli che prima avrebbe voluto comunicare a quella che ormai è la sua ex fidanzata.

Francesco Chiofalo, l’incontro con l’amica di Antonella Fiordeli salta: l’ex di Temptation Island racconta tutto

Partiamo prima dal racconto della giornata. “Non sono sceso dal treno da Roma con le rose – queste le parole di Chiofalo nelle sue storie Instagram –… Quelle le ho comprate appena arrivato a Salerno al primo fioraio incontrato… Sono tornato in stazione – ha poi spiegato – perché dovevo vedermi con un’amica di Antonella per lasciarle i fiori con una lettera”. Fin qui sembrava che le cose si fossero pian piano sistemate e che la tenacia di Francesco fosse stata ripagata dalla Fiordelisi. Così però non è stato. “Purtroppo – ha aggiunto infatti Chiofalo in un secondo momento – la sua amica non si è più presentata all’appuntamento in stazione e non ha più risposto a chiamate e messaggi”. Tante sono state le accuse a Francesco, tra cui quella di esasperare i toni e di approfittare di questa situazione per stare al centro dell’attenzione.

Le accuse a Francesco dopo la rottura con Antonella: “Contatto inattivo da quasi una settimana”

“Purtroppo – così Francesco ha risposto ai suoi accusatori – sono una persona molto riconoscibile… Appena arrivato in stazione con i fiori molte persone mi hanno subito riconosciuto chiedendomi foto e facendomi dei video col cellulare… Avevo notato che mi stavano riprendendo ma… Punto uno, non pensavo che lo mandassero in giro per il Web ma lo tenessero per loro, magari per farlo vedere ad amici e parenti… Punto due, se vedo una persona riprendermi in un luogo pubblico io non posso fare nulla per impedirglielo… Sicuramente non vado lì a litigare con una persona perché mi sta facendo un video”. Possiamo anche credere alla buona fede di Francesco ma non riusciamo a capacitarci di come si possa pensare che qualcuno non diffonda i filmati fatti a un personaggio noto dopo aver saputo di una rottura fresca con la sua ex. Buona fede o ingenuità? Chissà. Lui comunque ha tenuto a precisare più volte di non voler approfittare di nulla: “Vengo accusato – queste le sue parole – di fingere e spettacolarizzare la situazione. Peccato che ho il contatto inattivo (non faccio storie e non pubblico post) da quasi una settimana”. E non è finita qui.

L’annuncio di Francesco Chiofalo dopo il rifiuto di Antonella: “Voglio dire le cose come stanno”

Dopo il tentativo fallito di riconciliarsi con Antonella tramite la sua amica Francesco ha comunicato a tutti che molto presto dirà tutta la verità su quanto accaduto. “Voglio dire le cose come stanno anche io – così ha parlato ai suoi fan su Instagram – perché sto passando per quello che non sono. Ragazzi, non c’è stato nessun tradimento – ha rivelato a un certo punto –. Io non sono un traditore: è stato omesso un particolare, una cosa importante che capovolge completamente tutta la situazione. Io prima di dirla volevo aspettare di parlare con Antonella, però vedo che questo è praticamente impossibile, per cui probabilmente, anzi togliete il ‘probabilmente’, a breve farò chiarezza io su tutto e su questa situazione perché sinceramente non mi piace per niente la piega di come stanno andando le cose”. Staremo a vedere come si metteranno le cose allora. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Intanto trovate i video delle storie tutti su Instagram!