Francesco Chiofalo, l’ex fidanzata Aurora scrive una lettera a Di Più

Aurora Ciorbi è tornata a parlare di Francesco Chiofalo. Dopo le rivelazioni su Instagram che hanno portato alla rottura tra Lenticchio e Antonella Fiordelisi, la commessa romana ha scritto una lunga lettera sul settimanale Di Più. Aurora, che ha appena 21 anni, e non fa parte del mondo dello showbiz ha raccontato alla rivista tutta la storia con il personal trainer e di come Antonella abbia scoperto i continui tradimenti. Nel lungo testo la Ciorbi non è riuscita a non lanciare qualche frecciatina a Chiofalo, definendolo un grande attore, una persona falsa e nulla più. Inoltre, la giovane ha ammesso che ora è felice accanto ad un altro uomo e che è stata costretta a rivelare la sua tresca con Francesco proprio per non mettere a repentaglio la sua nuova storia d’amore.

Come si sono conosciuti Francesco Chiofalo e Aurora Ciorbi

Nella lettera pubblicata sul settimanale Di Più – nel numero in edicola da sabato 14 settembre – Aurora Ciorbi ha spiegato come e quando ha conosciuto Francesco Chiofalo. È successo in un centro commerciale, subito dopo la fine dell’avventura di Lenticchio a Temptation Island. Dopo una foto insieme i due hanno cominciato a scriversi e da lì a poco sono stati travolti dalla passione. Una passione che è però rimasta segreta su ordine di Francesco. “Da subito sei stato chiaro: “Voglio una ragazza che non cerca le luci della tv, che desideri solo me. Non ufficializzerò la nostra storia, viviamocela da soli”, ha puntualizzato Aurora. Che ha cercato di attenersi agli accordi anche se poi è stata contattata da Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco. Quest’ultimo, mentre stava con Aurora, continuava a scrivere a Selvaggia: una situazione che ha deluso parecchio la Ciorbi, che ha prima mollato Lenticchio e poi ha cambiato idea.

Aurora Ciorbi e Francesco Chiofalo convivevano a Roma

Superati i problemi con Selvaggia Roma, Aurora e Francesco sono andati a convivere a Roma. “Siamo andati a convivere nella tua casa, che mio papà ti ha aiutato a sistemare con la sua ditta edile. Eravamo una coppia in tutto e per tutto”, ha scritto la Ciorbi. E come coppia Aurora è stata vicina a Francesco in ogni fase della sua malattia. Aurora era presente quando a Francesco è stato diagnosticato il tumore al cervello ed era sempre lì quando si è sottoposto ad un delicato intervento durato ore. Quando però nelle successive interviste Chiofalo non ha mai nominato Aurora, la ragazza si è parecchio infastidita. “Ho capito che per te non ero niente, ho fatto le valigie e me ne sono andata. Dicevi che Antonella ti era stata vicina durante il dramma ma erano solo bugie: è stata solo una delle migliaia di persone che ti hanno mandato un messaggino per chiederti come stavi”, ha ribadito Aurora.

Francesco Chiofalo: relazione parallela con Aurora e Antonella

Nonostante la delusione, Aurora Ciorbi ha continuato a vedere di nascosto Francesco Chiofalo, pure durante la liaison con Antonella Fiordelisi. “Finché a giugno ho trovato la forza di dire “basta”. Per sempre. E poco tempo dopo ho incontrato Alessio, il ragazzo che ora amo”, ha confidato Aurora. Che dopo quella decisione ha incontrato in un ristorante Antonella e Francesco. Proprio quella sera la Fiordelisi ha cominciato ad avere i primi sospetti fino a scoprire tutto. “Al nostro ristorante preferito eri con Antonella e una coppia di nostri amici. Loro mi hanno salutato, lei ha notato il tuo imbarazzo e, quando ti ha chiesto chi fossi, hai mentito di nuovo, dicendo che non mi conoscevi. Lei però si è insospettita: si è informata su chi fossi io, ha sbirciato sul tuo cellulare di nascosto e ha trovato alcune nostre vecchie foto”, ha rammentato la Ciorbi.

Antonella Fiordelisi ha cercato il fidanzato di Aurora

“A quel punto ha cercato il mio fidanzato su Instagram, e gli ha detto che fra me e te c’era una relazione. Ad Alessio avevo raccontato tutta la verità, ma l’ho dovuto convincere che fra te e me era finito tutto prima che incontrassi lui. Solo per questo ho raccontato tutto ad Antonella”, ha precisato Aurora.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: addio confermato

Francesco Chiofalo ha sempre negato le dichiarazioni di Aurora Ciorbi: come reagirà a questa nuova lettera? Intanto è certo l’addio ad Antonella Fiordelisi: nonostante i mille gesti d’amore la spadista e modella ha deciso di chiudere per sempre questo rapporto così burrascoso.