Chiofalo e Fiordelisi: arriva la decisione definitiva sulla love story

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: le ultime parole confermano la decisione definitiva

Sembra proprio che Antonella Fiordelisi abbia messo definitivamente la parola fine alla sua storia d’amore con Francesco Chiofalo. Si sono lasciati ormai da qualche settimana, quando l’ex tentatrice di Temptation Island veniva a conoscenza di un presunto tradimento da parte di lenticchio. La Fiordelisi ha scelto di continuare la sua strada da sola, senza dare alcuna possibilità a Chiofalo. Quest’ultimo, intanto, sta cercando di fare qualsiasi cosa pur di riuscire a riconquistarla. Più volte, sui social, Francesco ha chiesto ad Antonella di poter parlare con lei, per spiegarle realmente come stanno le cose. Infatti, l’ex fidanzato di Selvaggia Roma non ha mai confermato il tradimento, anzi. Eppure la Fiordelisi sembra non voler fare un passo indietro e l’ultimo suo messaggio sembra fare da conferma. Pare che sia arrivata la decisione definitiva su questa love story, che è ormai al centro del gossip da settimane. Antonella, qualche ora fa, condivide sul suo profilo Instagram lo stato attuale del suo cuore, con un’illustrazione che sembra parlare chiaro.

Chiofalo e Fiordelisi: Antonella sembra non avere alcuna intenzione di perdonare Francesco

Con un’immagine, la Fiordelisi fa sapere ai fan qual è lo stato attuale del suo cuore. Un breve percorso negli anni, dal 2009 al 2019, che mostra il suo cuore, inizialmente intatto, diventare gradualmente una pietra. Un’illustrazione che lascia poco spazio ai dubbi. Pare che Antonella abbia chiuso completamente il suo cuore dopo quanto accaduto con Francesco. Pertanto, questo potrebbe segnalare una fine definitiva a questa love story. Nel frattempo, Chiofalo continua a non riuscire ad accettare la fine della loro relazione. Questa mattina, condivide alcuni filmati riguardanti dei momenti simpatici vissuti con Antonella lo scorso mese di agosto. Subito dopo, pubblica l’ennesima dedica per la Fiordelisi, confermando anche lui la fine definitiva.

Francesco Chiofalo di nuovo a cuore aperto sui social per Antonella

“Ti amo, non riesco a credere che veramente tutto questo sia finito”, scrive sulle Stories di Instagram Chiofalo. In queste settimane Francesco ha aperto il cuore a tutto il pubblico, cercando così di riconquistare il cuore di Antonella. Ma sembra che tutti i suoi gesti non siano bastati alla Fiordelisi, che continua a restare ferma nella sua posizione.