Francesco Chiofalo, operazione riuscita: le prime news, come sta ora

Francesco Chiofalo operato al cervello: le prime news dopo l’intervento

Come sta Francesco Chiofalo? Ce lo siamo chiesti tutti per tutto il giorno e finalmente sono arrivate le prime news sull’ex protagonista di Temptation Island. Ieri sera è stato proprio lui a spiegare che avrebbe affidato il suo telefono e i suoi profili social a una persona fidata che avrebbe tenuto aggiornati i fan. L’operazione è stata lunga, è entrato in sala operatoria verso le ore 9 di stamattina e per questo nel tardo pomeriggio erano tutti in attesa di avere notizie su Francesco. Sul suo profilo Instagram non è stato pubblicato ancora nulla, ed è più che comprensibile, ma non mancano comunque news dopo l’operazione.

Francesco Chiofalo operazione: come sta adesso

Francesco ha superato l’intervento. Tutto è andato per il verso giusto, le ore di apprensione sono finite e adesso dovrà pensare a rimettersi al meglio. A dare le prime notizie è stato Fanpage, che ha raggiunto telefonicamente l’ufficio stampa dell’ospedale San Camillo, dove Chiofalo è stato ricoverato un paio di giorni fa. Dal reparto di neurochirurgia hanno fatto sapere che l’operazione è andata bene ed è terminata verso le ore 18. Francesco è sveglio e ha ripreso conoscenza. Inoltre, l’ufficio stampa ha spiegato che Lenticchio “è stato operato stamattina dal […] responsabile della neurochirurgia. Come da prassi la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore”. L’ospedale ha inoltre precisato che Francesco è stato operato per un meningioma, una forma di tumore benigna. Al momento si trova nel reparto di terapia intensiva per il post operazione.

Francesco Chiofalo, news dopo l’operazione: insieme a lui c’è la sua fidanzata?

Ad attendere Chiofalo fuori dalla sala operatoria c’erano la sua famiglia, alcuni fan e una ragazza che ha detto di essere la sua fidanzata. La paura per l’intervento era tanta, ma per fortuna tutto è andato per il verso giusto. Non resta che attendere le news su Francesco Chiofalo dal suo profilo Instagram. E chissà nelle prossime settimane sarà proprio lui a festeggiare il ritorno alla normalità, gli auguriamo. Il suo omaggio alla fortuna ha portato bene.