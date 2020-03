Francesca Tocca, dedica di Valentin poi “macigni sul cuore”: cosa succede

Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca, cosa succede dopo Amici 19

In tanti ci stiamo chiedendo in che rapporti siano Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru: qualcuno dà per scontato che i due stiano insieme dopo quanto successo nella puntata in cui il ballerino ha abbandonato la scuola, mentre qualcun altro preferisce essere più cauto. Da parte nostra non possiamo che far notare che al momento i due si sono scambiati parecchi messaggi dolci, consistenti anche di un solo cuore, ma che è troppo poco per parlare di una storia o anche solo di una frequentazione. Anche perché lei ufficialmente sta ancora con Raimondo Todaro che – così come tutti gli altri – non è mai intervenuto in alcun modo su questi pettegolezzi; anzi ha persino difeso Valentin quando ha lasciato la scuola. Cosa succede davvero insomma tra il ballerino e Francesca? C’è del tenero oppure no? Gli ultimi movimenti social dei due potrebbero dirci qualcosa di più.

Amici, Valentin condivide una storia su Francesca: “Bellissima e bravissima”

Siamo rimasti a Valentin che rispondeva alle accuse di omofobia con un post su Instagram e oggi proprio sul suo Instagram non possiamo che notare una storia in cui il ballerino ha condiviso un’immagine che vede lui baciare sensualmente lei sulla guancia; questo il commento: “Bellissima e bravissima la nostra Francesca Tocca”. Se non avesse voluto, Valentin non avrebbe condiviso questa storia: come sapete infatti i tag infatti bisogna accettarli. Ciò che più ci sorprende tuttavia non è tanto lo screenshot condiviso dal ballerino, che ha già condiviso un video molto più esplicito, quanto un messaggio pubblicato da Francesca fra le sue storie.

News Amici, cosa succede a Francesca: il messaggio condiviso su Instagram

Si tratta di uno dei tanti pensieri che si condividono prendendoli da altre pagine e che in questo caso ci dice qualcosa in più sullo stato d’animo della ballerina professionista: “Cara Francesca – queste le parole –, ti auguro di non avere più macigni sul cuore. Di sputare in faccia al dolore e urlargli che può solo andare tutto meglio. Ti auguro di volare sopra ogni convinzione sbagliata, sopra ogni bugia dell’invidia, sopra ogni sguardo vuoto e di vivere per gli errori della felicità, per le cattive idee, per le regole infrante, per l’attrazione fatale. E di non tornare più indietro”. Che in tutto questo c’entrino proprio Todaro e Valentin? Al momento i diretti interessati tacciono ma siamo convinti che prima o poi ne sapremo di più.