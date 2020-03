Amici video-dedica di Valentin a Francesca Tocca con bacio finale: le news

Valentin Alexandru Dumitru, dopo Amici 19 il gossip sulla storia con Francesca Tocca

Valentin Alexandru Dumitru è uscito pochi giorni fa da Amici 19 dopo essersi auto-eliminato e già sta facendo parlare di sé. No, non solo per il suo abbandono spontaneo che ha fatto innervosire Maria De Filippi, ma anche per la sua presunta storia d’amore con Francesca Tocca, a cui si è accennato anche in trasmissione proprio nella medesima puntata e che è ancora avvolta nel mistero. Sì perché entrambi non sono usciti ancora allo scoperto e né Raimondo Todaro né Francesca Tocca hanno parlato con chiarezza della crisi a cui la rivista Chi ha fatto cenno.

Amici, Francesca e Valentin: la video-dedica dopo i cuori di ieri

Al momento sappiamo che sono in circolazione queste indiscrezioni, supportate da una rivista tutt’altro che inaffidabile, e che Valentin e Francesca si sono già scambiati due cuori dopo l’abbandono del talent show da parte del latinista. Oggi per di più scopriamo che il pupillo di Natalia Titova ha pubblicato un video tra le sue storie Instagram taggando proprio Francesca: il filmato è commentato con l’ennesimo cuore e termina con un ballo sensualissimo che finisce con la scena del bacio tanto chiacchierata in passato che potete vedere anche nella foto posta in apertura di questo articolo.

Serale Amici, Raimondo Todaro ambiguo dopo la fine del talent show: l’ultimo messaggio

Cosa c’è dunque tra i due? Ieri vi abbiamo aggiornato, e in tanti ne stanno ancora scrivendo, ma oggi quest’ennesimo cuore non poteva non colpirci, ed eccoci qui di nuovo a interrogarci su questa presunta storia d’amore. Intanto Raimondo ha pubblicato tra le sue storie Instagram una citazione di Paolo Borsellino: “Bisognerebbe abituarsi a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”. Probabilmente non vi è alcun riferimento a Francesca e Valentin ma ci sembrava giusto segnalarvelo per aggiornarvi sui diretti interessati di questi pettegolezzi. Non appena ne sapremo di più ve ne metteremo subito a conoscenza.