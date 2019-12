Amici Valentin bacia Francesca Tocca, Maria in imbarazzo: “Non siamo responsabili”

Valentin di Amici bacia Francesca Tocca, ma era previsto nella coreografia? Maria De Filippi si dissocia dall’iniziativa

Ad Amici 19 c’è stato un bacio tra Valentin e Francesca Tocca nella coreografia di oggi, ma era previsto? Gli indizi lasciano pensare che sia stata un’iniziativa del ballerini di Amici, vista la reazione di Francesca durante l’esibizione e soprattutto i commenti di Maria De Filippi. Valentin Alexandru stava affrontando la sua sfida per rimanere nella scuola, dopo che la settimana scorsa gli allievi capitanati da Nyv hanno perso la sfida a squadre. Il ballerino si è esibito con Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro e ballerina professionista ad Amici da anni. Lei è specializzata in latino-americano, per cui è ovvio che la vedremo spesso danzare insieme a Valentin. Anche dopo il bacio di oggi! Il primo indizio che porta a pensare che il bacio non fosse previsto è arrivato a metà esibizione, quando Valentin teneva in braccio Francesca e ha provato a darle un bacio a stampo.

Valentin bacia Francesca Tocca ad Amici, ma lei è sposata con Raimondo Todaro: “Non lo sapevo!”

Ovviamente si tratta di danza, nessuno ha pensato che il ballerino ci stesse provando insomma. A quel punto comunque Francesca ha fatto un sorriso e sembrava fosse stata colta di sorpresa, ma nulla a che vedere con ciò che è successo dopo! E infatti poco dopo Valentin ha baciato la professionista Francesca mentre ballavano, tra lo stupore di tutti. Lei, essendo appunto una professionista, non si è scansata e ha portato a termine la performance. Terminata l’esibizione, Maria De Filippi ha chiesto subito la parola: “La coreografia non siamo responsabili noi, vorrei chiarire”. Il giudice esterno è intervenuto a sua volta per dire a Valentin che Francesca è una donna sposata, ma pare che l’allievo di Amici non ne fosse a conoscenza! “Ah è sposata? Non lo sapevo!”, ha risposto infatti Valentin. “Sposata, sposatissima”, ha sottolineato Maria.

Amici, il bacio di Valentin e la professionista Francesca: “Raimondo Todaro capirà”

Anna Pettinelli è intervenuta per dire che sposata o non sposata non dovrebbe far differenza, per questo pensiamo che sia stata iniziativa di Valentin il bacio a Francesca. Come se la Pettinelli avesse voluto dire che non va fatto un gesto simile senza il consenso dell’altra, a prescindere dallo status sentimentale. Maria ha replicato così alla nuova insegnante di canto: “Assolutamente sì, però diciamo che il marito viene un po’ preso in giro”. Una licenza poetica coreografica: così è stato definito il bacio di Valentin a Francesca Tocca ad Amici 19. Il giudice esterno ha concluso: “Il marito è dell’ambiente, perciò capirà”.