Francesca Testasecca a Tale e Quale: ritorno di fiamma con Mario Ermito?

Mario Ermito e Francesca Testasecca sono tornati insieme? Miss Italia nel pubblico di Tale e Quale Show

Sorpresa a Tale e Quale Show per i fan di Mario Ermito. Nell’ultima puntata del programma di Rai Uno, si è presentata – seduta in prima fila – Francesca Testasecca, fino a qualche mese fa fidanzata del giovane attore. L’ex Miss Italia ha seguito con attenzione la performance di Mario, che ha indossato i panni di Miguel Bosè e cantato la romantica hit Se tu non torni. Tanti gli applausi della ragazza per Ermito, che non ha potuto fare a meno di salutare Francesca al termine dell’esibizione. Incalzato da Carlo Conti, che voleva saperne di più, l’ex concorrente del Grande Fratello ha preferito non rivelare di più. Del resto non ama parlare della sua vita privata, ma la presenza di Francesca lascia qualche dubbio: i due sono rimasti amici o sono tornati ufficialmente insieme?

Mario Ermito e l’ex Miss Italia si erano presi una pausa

Mario Ermito e Francesca Testasecca si erano presi una pausa di riflessione la scorsa estate per poi lasciarsi definitivamente. Ma il concorrente di Tale e Quale Show ha continuato a spendere dolci parole per l’ex compagna. “Mi limito a dire che Francesca ha rappresentato tanto per me, la porterò per sempre nel mio cuore. I ricordi sono le uniche cose che possiamo custodire privatamente. Perciò preferisco tenerli per me”, ha detto nell’ultima intervista. Che i due abbiano deciso di riprovarci proprio in questi giorni?

La storia d’amore tra Mario Ermito e Francesca Testasecca

Mario Ermito e Francesca Testasecca hanno cominciato una relazione amorosa dopo un periodo d’amicizia. L’ex gieffino è rimasto subito colpito dalla modella ma quest’ultima ha preferito frequentare il ragazzo con calma, fino ad innamorarsene perdutamente