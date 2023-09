Francesca Michielin, annullate le ultime date del tour: il post fiume

Il 4 agosto scorso, Francesca Michielin aveva annunciato via social di dover annullare due date del suo tour, causa un problema di salute che l’aveva successivamente portata a sottoporsi ad un intervento chirurgico (perfettamente riuscito, come comunicato da lei stessa). La cantante, nel comunicare l’annullamento dei concerti a Castellaneta Marina (13 agosto) e a San Vito al Tagliamento (29 agosto), aveva dato l’arrivederci ai suoi follower direttamente a settembre. Con un recente post su X, però, la cantante ha comunicato un imprevisto nel suo percorso di guarigione.

Francesca Michielin, ultime date del tour annullate: il lungo racconto

Francesca Michielin ha infatti comunicato di essere costretta ad annullare anche le ultime date del suo tour estivo. La cantante non si è ancora del tutto ripresa e sono stati i medici a dirle di fermarsi più del previsto. Francesca ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto: “Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di ‘imperfezione’, di profonda insicurezza e vulnerabilità“.

In seguito è passata a raccontare più nel dettaglio il problema che ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo: “Proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità“.

Successivamente, Francesca si è focalizzata sul recente intervento chirurgico che ha dovuto affrontare: “Purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato, anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo, un mese fa, perché non avevo alternative. Ma, anche se a malincuore, l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio“.

A seguire, c’è stato il racconto degli ultimi giorni, nonché di quella situazione che ha portato ad un necessario annullamento delle ultime date del tour: “Negli ultimi dieci giorni, come da ‘protocollo’, sono tornata, lentamente, a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio“.

Si arriva, quindi, ad oggi: “I medici, dopo diverse visite, mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito. E non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia“. “Sono qui per scusarmi con voi, con tutta me stessa, perché mi trovo costretta ad annullare anche le ultime date del tour estivo e i prossimi impegni” ha proseguito. Francesca si è infine augurata di poter contare sul sostegno dei suoi fan, promettendo di tornare presto a cantare.

Il supporto a Francesca nei commenti: spiccano alcuni cantanti

Nei commenti del suddetto post, molti utenti hanno espresso la propria vicinanza a Francesca per quanto le è accaduto, augurandole una pronta guarigione. In diversi hanno provveduto a ribadire come la cantante debba occuparsi prioritariamente della sua salute e pensare solo a rimettersi. Francesca ha comunicato il medesimo annuncio anche su Instagram, dove ha ricevuto commenti di supporto anche da parte di alcuni esponenti della musica italiana.

Tra questi, spiccano Laura Pausini e Giuliano Sangiorgi: “Francy, la tua salute è la priorità, sempre. Non devi sentirti in colpa, il tuo corpo ti sta parlando e tu devi dargli ascolto. Noi ti aspettiamo fedeli, sperando prima di tutto che tu stia sempre bene” ha scritto la prima. “Forza francy!!! La musica sa aspettare… e sa far guarire!!! Tutto il bene del mondo per te!!!” è stato invece il commento del cantante dei Negramaro. Tra le tante reazioni, figurano anche quelle di Orietta Berti, Levante, Emma Marrone e Baby K.

Francesca Michielin, le parole dopo l’intervento

La cantante, dopo l’annuncio dell’imminente intervento chirurgico ad inizio agosto, aveva provveduto a mantenere aggiornati i suoi fan sulle proprie condizioni di salute. Qualche settimana fa, in particolare, aveva postato un video di una sua esibizione. “Intanto piccolo ripasso per settembre” aveva scritto per l’occasione. Il recupero, però, durerà più del previsto, ma Francesca potrà contare sul caloroso affetto dei suoi fan.