Francesca Michielin, le prime parole dopo l’intervento: come sta

Come sta Francesca Michielin? La nota cantante ha dovuto cancellare due concerti in questo periodo, in quanto si è sottoposta a un intervento chirurgico. Un problema di salute ha ostacolato il suo tour estivo e i fan si sono davvero preoccupati per le sue condizioni di salute. Ed ecco che in queste ore è tornata sui social network, per rivelare al pubblico che la segue cosa sta accadendo. L’intervento chirurgico è riuscito e Francesca è già tornata a casa.

Dando aggiornamenti ai fan, dopo l’annuncio dato settimane fa sull’imminente intervento chirurgico, Michielin fa sapere ai fan di aver superato questa nuova sfida. L’operazione chirurgica è riuscita perfettamente e oggi Francesca sta recuperando le energie riposando a casa. Inoltre, la cantante fa sapere che tornerà sui palchi non appena si riprenderà. E sembra che il suo ritorno in scena non sia poi così lontano.

Con il suo profilo Instagram ufficiale, Francesca scrive: “Intanto piccolo ripasso per settembre”. Questa frase è accompagnata da un video in cui è possibile vederla esibirsi durante uno dei suoi concerti. Ora c’è comunque bisogno di riposo. Le uniche date che la Michielin ha dovuto cancellare sono quelle del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento.

Ecco le prime parole della cantante di Nessun grado di separazione dopo l’intervento chirurgico:

“Ciao! Voglio ringraziarvi infinitamente per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni. L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare. Passate un agosto bellissimo!! Di tanto in tanto ci sentiremo in questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia. Vi abbraccio uno a uno”

Probabilmente Francesca Michielin tornerà in scena da sabato 9 settembre, con il concerto al Ritmika Festival di Moncalieri, in provincia di Torino. E poi la cantante dovrebbe andare avanti con il suo tour. Non resta ora che attendere il suo ritorno sul palco e, nel frattempo, i suoi fan possono sorridere per l’esito positivo dell’intervento.

Questo è stato un anno importante per Francesca dal punto di vista lavorativo. Il suo nuovo album, Cani sciolti, è uscito lo scorso 24 febbraio, e secondo le sue stesse dichiarazioni le nuove canzoni la vedono sincera al 100%. Di sicuro, potrà riprendere in mano la sua attività di cantante tra qualche settimana e tutto tornerà alla normalità.