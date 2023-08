Francesca Michielin si deve operare: sospesi i concerti

La nota cantante Francesca Michielin, recentemente protagonista della scena musicale con il singolo Fulmini Addosso, ha colto di sorpresa i suoi fan tramite social. Attraverso un video su Instagram, infatti, ha voluto dare un importante annuncio a chi la segue. Ecco quale.

Problema di salute per Francesca Michielin: ecco cosa succede

Francesca ha comunicato l’annullamento di due date della sua tournée, nello specifico quella del 13 agosto a Castellaneta Marina e quella del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. A causa di un problema di salute, infatti, la cantante dovrà sottoporsi, tra qualche giorno, ad un intervento che la lascerà fuori dalle scene per un po’. Su Instagram, la cantante ha dato la notizia tramite video, accompagnato da una lunga descrizione:

“Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova“.

La cantante, dopo l’intervento, dovrà recuperare per poi tornare a settembre. Sotto il post sono stati numerosi i messaggi di supporto per Francesca, con auguri di pronta guarigione e di buon riposo. A risaltare, il commento di Miriam Leone, che ha reagito al video con tre cuori.

Cani sciolti: l’ultimo lavoro di Francesca Michielin

Il 2023 è stato un anno importante, a livello musicale, per Francesca Michielin. Lo scorso 24 febbraio, infatti, è uscito il suo nuovo album Cani sciolti, disco che la cantante aveva descritto come sincero al cento per cento. Tra i temi trattati nel suo ultimo lavoro, ricco di critiche sociali, vi sono diversi argomenti importanti, come il femminismo o l’immigrazione. Nell’album spicca il brano Carmen, nato da un dialogo con Carmen Consoli, cantautrice molto apprezzata dalla Michielin.

In occasione di una precedente intervista rilasciata per parlare del suddetto album, inoltre, Francesca Michielin si era distinta per una stoccata ad Ornella Vanoni. Parlando del futuro, infatti, la cantante aveva spiegato di non ambire ad avere una carriera infinita, puntando a godersi la vita una volta arrivata ad una certa età. Per chiarire meglio la sua linea di pensiero, Michielin prese come esempio la collega Ornella Vanoni, spiegando come un cantante anziano dovrebbe lavorare soltanto nel caso in cui avesse ancora qualcosa da dire. Così Francesca aveva fatto capire cosa avesse in mente per il futuro, con tanto di frecciata.